Kollár hovorí o testovaní najviac postihnutých regiónov počas viacerých dní, koalícia sa dohodla

17.1.2021 (Webnoviny.sk) - Vládna koalícia je už na ďalšom postupe testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 dohodnutá. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár Sme rodina ).Kollár uviedol, že riešenie vidí v skríningovom testovaní najviac postihnutých regiónov.Podľa predsedu parlamentu by však bolo dobré, ak by bolo skríningové testovanie rozložené na viaceré dni, napríklad na desať až 12 dní, aby sa na ňom ľudia nezhromažďovali vo väčších skupinách.Bližšie informácie o tom, ako chce vláda otestovať obyvateľov, sa verejnosť podľa Kollára dozvie po dnešnom rokovaní vlády.