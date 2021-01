Za ľudí: Testujme tam, kde to má zmysel

Strana Za ľudí nepodporuje celoplošné testovanie, je za testovanie tam, kde to má zmysel, teda v ohniskách nákazy novým koronavírusom a najohrozenejších regiónoch. Predsedníčka strany Veronika Remišová to uviedla pred sobotňajším rokovaním vlády, na ktorom má kabinet prijať uznesenie k podobe plošného testovania v nasledujúcom týždni.



Remišová ďalej uviedla, že na rokovaní budú presadzovať podporu testovania u zamestnávateľov, ktorí by mali dostať od štátu testy i finančnú kompenzáciu, takisto zvýšenie počtu mobilných odberových miest pre ľudí, ktorí sa chcú dať testovať, rovnako efektívne využívanie personálnych a materiálnych zdrojov.



Ďalší predstavitelia strany zdôraznili, že je potrebné rešpektovať názor odborníkov i argumenty, ktoré hovoria, že v súčasnom mrazivom počasí a pri predpokladanej koncentrácii ľudí by testovanie prinieslo viac rizík ako benefitov. Poukázali tiež na to, že by mohlo odčerpať ďalšie sily zdravotníkov, i na to, že v boji s pandémiou ochorenia COVID-19 je nevyhnutné zefektívniť proces očkovania.

Podpredseda strany Juraj Šeliga odmietol vytváranie dojmu, že ak niekto nesúhlasí s ideou celoplošného testovania, vytvára konflikt a je braný ako nepriateľ. „My nie sme nepriateľ, my chceme byť hlasom rozumu, ktorý vníma odborné názory,“ zdôraznil.



Artikulovanie jasného stanoviska Za ľudí k celoplošnému testovaniu je rozhodnutím predsedníctva strany po tom, ako sa oboznámilo s návrhom uznesenia vlády. Členovia koaličného subjektu však zopakovali, že tam, kde to má zmysel, odporúčajú a podporujú testovanie. Vystúpil v tomto zmysle Marek Hattas, primátor Nitry, v ktorej vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu po týždni opakuje plošné testovanie. Rovnako tak primátor Hlohovca a podpredseda Za ľudí Miroslav Kollár, ktorý informoval, že v dôsledku zhoršujúcej sa situácie v Hlohovci sa mesto chystá na testovanie.

Remišová uviedla, že na rokovaní vlády je odhodlaná obhajovať a argumentovať stanovisko strany, je si však vedomá, že v kabinete má strana len dve miesta. „To však neznamená, že sa nebudeme snažiť presadzovať rozumné riešenia, s ktorými prichádzame,“ dodala. Priznala, že je prekvapená, že sa rokovanie napokon uskutoční online. „Bola som pripravená, že sa bude konať prezenčne,“ deklarovala.



Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) naďalej presadzuje celoplošné testovanie. V piatok (15. 1.) po rokovaní vlády, ktorá definitívne neuzavrela otázku podoby testovania v najbližšom období, Matovič zdôraznil, že svoje stanovisko nemení.



Predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková z SaS v sobotnej rozhlasovej diskusii povedala, že podľa nej je celoplošné testovanie obyvateľov Matovičovou obsesiou. Zároveň tvrdí, že jedno kolo celoplošného testovania „by prežila“, ak by to mal byť kompromis k prijímaniu ďalších rozumných o odôvodnených opatrení.