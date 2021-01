Sulíkovci podporujú celoplošné testovanie, ale majú podmienku

Testov bolo a je dostatok

Dobrovoľné testovanie vo firmách

14.1.2021 (Webnoviny.sk) - Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) podporuje celoplošné testovanie pokiaľ sa bude realizovať prostredníctvom zvýšenia kapacity mobilných odberových miest.Na štvrtkovej tlačovej besede to potvrdil šéf liberálov Richard Sulík . "Odmietame také celoplošné testovanie, ako sme zažili začiatkom novembra, nemá to zmysel, je to plytvanie zdrojmi," vyhlásil minister hospodárstva.Mobilné odberové miesta by pritom podľa Sulíka mali byť finančne motivované, aby robili viac testov ako v súčasnosti.Aktuálne totiž dostávajú zdroje za 250 testov denne, návrh je, aby ich prevádzkovatelia dostali navyše zdroje za každý test, ktoré urobia nad počet 250. Minister hospodárstva pritom zopakoval, že testov na Slovensku bolo a je dostatok.Sulík tiež predloží na rokovanie vlády návrh na uskutočnenie dobrovoľného testovania vo firmách. Ako na štvrtkovej tlačovej besede uviedol šéf rezortu hospodárstva, s povinným testovaním nesúhlasia, keďže môže byť v rozpore so zákonom."Zamestnávateľov by sme nemali zaťažovať ďalšími povinnosťami. Určite to nebude povinné, bude to na dobrovoľnosti," skonštatoval.Ako zároveň dodal, nevidí zmysel, aby bola časť zamestnancov testovaná každý deň a niektorí vôbec. "Ten systém musí byť chytrejší," tvrdí Sulík. Na návrhu pritom pracuje spolu s fabrikami a konečná podoba testovania bude odsúhlasená všetkými zamestnávateľskými zväzmi. Podniky by pritom podľa ministra mali dostať k dispozícii testy a mali by byť taktiež finančne kompenzované, a to približne na takej úrovni ako mobilné odberové miesta.