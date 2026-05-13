Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Kollár splnil rozsudok súdu, Čurillovi sa ospravedlnil aj verejne
13.5.2026 (SITA.sk) - Kollár už zaplatil policajtovi Jánovi Čurillovi 50-tisíc eur, čím rešpektoval právoplatný rozsudok súdu.
Politik Boris Kollár sa policajtovi Jánovi Čurillovi za výrok o „čurillovskej mafii“ ospravedlnil už aj na sociálnej sieti. Naplnil tak predmet právoplatného rozsudku súdu.
„Nakoľko ma súd zaviazal v rozsudku urobiť toto písomné ospravedlnenie v tejto doslovnej forme a ja rešpektujem zákony rovnako ako aj rozhodnutia akéhokoľvek súdu lebo ak by sme toto začali spochybňovať nebudeme mať na Slovensku demokraciu ale len chaos či anarchiu, tak uverejňujem toto záväzné stanovisko - Ospravedlňujem sa Janovi Čurillovi za moje výroky ,Čurillovskej mafii' a Čurillovej mafii vyslovené dňa 17.9.2021 na tlačovej konferencii v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré neprípustným spôsobom zasiahli do osobnostných prav Jana Čurillu tieto výroky sa nezakladali na pravde," napísal Kollár.
Kollár už zaplatil policajtovi Jánovi Čurillovi 50-tisíc eur, čím rešpektoval právoplatný rozsudok súdu v časti uloženej povinnosti zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy.
Výrok o „čurillovskej mafii” povedal Boris Kollár ešte v roku 2021. Podľa rozhodnutia Mestského súdu Bratislava IV, ktoré neskôr potvrdil aj Krajský súd v Bratislave ním vtedajší predseda Národnej rady SR zasiahol do osobnostných práv policajta. Porušil tiež prezumpciu neviny, keďže Čurilla bol v tom čase len obvinený. Zároveň tieto výroky odzneli na tlačovej konferencii, ktorá mala široký mediálny dosah.
Zdroj: SITA.sk - Kollár splnil rozsudok súdu, Čurillovi sa ospravedlnil aj verejne © SITA Všetky práva vyhradené.
