 24hod.sk    Tlačové správy

COOP Jednota Krupina otvorila nové Tempo vo Vinici


13.5.2026 (SITA.sk) - Spotrebné družstvo COOP Jednota Krupina otvorilo koncom apríla zmodernizovanú predajňu Tempo SUPERMARKET na Nekyjskej ulici vo Vinici.


Predajňa prešla rozsiahlou rekonštrukciou a zákazníkom prináša komfortnejšie, modernejšie a príjemnejšie prostredie pre každodenné nakupovanie.

Z pôvodnej predajnej plochy 340 m² sa predajňa rozšírila na moderný priestor s výmerou až 576 m². Väčšia predajná plocha umožnila posilniť tovarové portfólio a priniesť širšiu ponuku produktov a značiek typických pre formát Tempo SUPERMARKET, s dôrazom na slovenských dodávateľov a čerstvé potraviny.

Nový interiér a moderný dizajn


Interiér predajne prešiel kompletnou premenou. Moderný dizajn dopĺňajú drevené dekoratívne prvky, nové osvetlenie, príjemné ozvučenie prostredníctvom in-store rádia, ale aj vôňa pečiva pripravovaného priamo v predajni. Zákazníci tak môžu komfortne nakupovať v priestrannej predajni s príjemnou atmosférou. Predajňa zároveň prináša predĺžený čas predaja, ktorý reaguje na potreby zákazníkov a umožňuje flexibilnejšie nakupovanie počas celého týždňa. Tempo SUPERMARKET bude otvorený denne – v pondelky až stredy od 6:00 do 18:00, vo štvrtky a piatky od 6:00 do 19:00. V sobotu je predajňa otvorená od 6:00 do 14:00 a v nedeľu v doobedňajších hodinách od 6:30 do 10:30.

Ekológia a udržateľnosť ako súčasť modernizácie


Súčasťou modernizácie je aj podpora ekologického a udržateľného prístupu k nakupovaniu. Predajňa vo Vinici patrí medzi 132 odberných miest regionálneho družstva pre zálohovanie PET fliaš a plechoviek. "Našim cieľom je dlhodobo modernizovať predajne tak, aby zákazníkom prinášali kvalitnejšie služby, širší sortiment a pohodlnejšie nakupovanie. Vinica patrí medzi významné obce nášho regiónu a veríme, že nová predajňa Tempo SUPERMARKET bude moderným centrom každodenných nákupov pre miestnych obyvateľov aj návštevníkov obce," uviedol predseda predstavenstva COOP Jednota Krupina, Jozef Vahančík. Modernizácia predajne vo Vinici je ďalším krokom spotrebného družstva COOP Jednota Krupina v postupnom rozširovaní a modernizovaní siete predajní v regióne, s cieľom prinášať zákazníkom kvalitné služby, moderné a udržateľné technológie a príjemné prostredie pre každodenné nakupovanie.

PROFIL SPOLOČNOSTI


Regionálne družstvo COOP Jednota Krupina, SD je členom skupiny COOP Jednota, najväčšieho domáceho predajcu potravín. COOP Jednota Krupina prevádzkuje v súčasnosti 148 predajní, v 11 okresoch naprieč Slovenskom. Predajne regionálneho družstva sú situované najmä na strednom Slovensku, od malých obcí až po mestá a sídla s tisíckami obyvateľov. Zmodernizovaná predajňa vo Vinici je deviatou predajňou formátu Tempo SUPERMARKET v regióne COOP Jednoty Krupina.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota Krupina otvorila nové Tempo vo Vinici © SITA Všetky práva vyhradené.

