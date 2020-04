Kompletné znenie koaličnej dohody: Vládna koalícia zverejnila v pondelok koaličnú zmluvu.

Vládna koalícia zverejnila v pondelok koaličnú zmluvu. Jej uzatvorením členovia koalície vyjadrili plnú podporu vláde zvolenej na obdobie rokov 2020 až 2024. Koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR môžu podľa dohody, ktorej znenie poskytlo hnutie Sme rodina, zároveň podporiť aj návrhy opozície. Musia však byť v súlade s programovým vyhlásením vlády, ako aj hodnotami koalície. Postup musí odobriť koaličná rada.



Na predkladanie zákonov týkajúcich sa zvýšenia ochrany života koaličnými poslancami nebude potrebné schválenie koaličnou radou, má ich však vopred prerokovať. V zmysle dohody chcú koaliční partneri tiež zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti.



Koaličné návrhy mimo programového vyhlásenia vlády majú byť predložené do parlamentu a vláde až po tom, ako ich prerokuje a odsúhlasí koaličná rada.



Dohoda hovorí aj o tom, že koaličná strana nemôže presadzovať svoje záujmy na úkor inej koaličnej strany či zvyšku koalície spoločným postupom s opozíciou. Považovať sa to bude za hrubé porušenie koaličnej zmluvy.



Pokiaľ budú chcieť koaliční poslanci upraviť vládne návrhy, má byť na to potrebný súhlas člena vlády, ktorý návrh predložil. Na zmenách sa budú tiež musieť dohodnúť predsedovia poslaneckých klubov.



Členovia koaličnej rady majú možnosť kedykoľvek navrhnúť odvolanie osoby, ktorú nominovali, a navrhnúť vymenovanie nového nominanta. Akceptovať to majú všetci ostatní členovia koaličnej rady.



Dohoda upravuje aj fungovanie koaličnej rady. Jej členom je predseda alebo ním poverený člen strany či hnutia. Zúčastňovať sa na nej môžu maximálne traja členovia za stranu. Uznášaniaschopná je, ak sú na nej prítomní všetci štyria jej členovia. O jej zvolanie môže požiadať ktorýkoľvek z nich minimálne tri dni vopred.



Ak nebude na rozhodnutí rady spoločný konsenzus, o návrhoch sa hlasuje, pričom každý člen má právo veta. Ak si ho neuplatní alebo za návrh nezahlasuje, výsledok hlasovania zaväzuje len koaličných partnerov, ktorí hlasovali za návrh.



Koaličné strany sa podľa dokumentu hlásia dodržiavať princípy demokracie, slobody, ochrany ľudských práv či boja proti korupcii a potvrdzujú zahraničnopolitickú orientáciu a členstvo Slovenska v EÚ a NATO.



Dohodu podpísali okrem lídrov hnutí a strán OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí aj takmer všetci koaliční poslanci.

Kompletné znenie koaličnej zmluvy 2020

Kompletné znenie koaličnej dohody 2020 by 24hodin on Scribd