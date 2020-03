O vymenovaní slovenskej koaličnej vlády informovali aj svetové médiá

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na pozadí globálnej pandémie ochorenia COVID-19, spôsobeného novým koronavírusom, vymenovala v sobotu novú koaličnú vládu premiéra Igora Matoviča, lídra hnutia OĽaNO. Koaliční partneri mali počas slávnostného ceremoniálu v bratislavskom Prezidentskom paláci ochranné masky a rukavice, informovali svetové médiá.





Francúzska agentúra AFP si všíma, že premiér Igor Matovič urobil z boja proti nákaze a endemickej korupcii ústredný pilier svojej stredopravicovej koaličnej vlády, zloženej zo štyroch strán (OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí).AFP ďalej konštatovala, že jeho hnutie OĽaNO vo februári zosadilo ľavicovú stranu Smer-SD vďaka tomu, že podnecovalo pobúrenie voličov nad vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v roku 2018, ako aj pobúrenie nad korupciou na najvyšších miestach, ktorú jeho smrť odhalila.Agentúra Reuters uviedla, že Matovič preberá krajinu v čase krízy v oblasti verejného zdravia, ktorá jeho predchodcu Petra Pellegriniho viedla k uzavretiu hraníc pre všetkých cudzincov, zatvoreniu škôl a väčšiny obchodov.Reuters ďalej poukazála na to, že Slovensko je v prepočte na obyvateľa svetovou jednotkou v produkcii áut, pričom všetky štyri automobilky pre koronavírus svoju výrobu zastavili.Britský denník The Guardian pripomína, že 46-ročný Matovič so svojím hnutím OĽaNO - známy zviditeľňovaním sa s cieľom objasniť podozrenia z korupcie - zvíťazil vo voľbách, ktoré sa na Slovensku konali 29. februára.