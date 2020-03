Poslanci sa podpíšu pod koaličnú zmluvu, slávnostný akt bude na Bratislavskom hrade

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.3.2020 - Poslanci Národnej rady SR za vládnu koalíciu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina, Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí by sa mohli pod koaličnú zmluvu podpísať niekedy budúci týždeň. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal premiér a líder hnutia OĽaNO Igor Matovič.Lídri koalície Veronika Remišová (Za ľudí), Igor Matovič (OĽaNO), Boris Kollár (Smer rodina) a Richard Sulík (SaS) podpísali koaličnú zmluvu v sobotu 21. marca.„Chceme spraviť slávnostný akt v priestoroch Bratislavského hradu, aby aj poslanci parlamentu mali príležitosť sa pod koaličnú dohodu slávnostne podpísať. Očakávam, že by to mohlo byť niekedy počas budúceho týždňa," priblížil Matovič.Koaličná zmluva funguje ako základný mechanizmus koalície, pričom ide o politickú dohodu.