 Utorok 19.5.2026
 Meniny má Gertrúda
19. mája 2026

Prvý predseda NSS SR Pavol Naď skončil vo funkcii, dočasne ho povedie podpredseda


Tagy: bývalá prezidentka SR hovorkyňa súdu Justícia predseda súdu

Súdna rada SR Pavla Naďa zvolila do funkcie v apríli 2021. Historicky prvý predseda Najvyššieho správneho súdu SR



19.5.2026 (SITA.sk) - Súdna rada SR Pavla Naďa zvolila do funkcie v apríli 2021.


Historicky prvý predseda Najvyššieho správneho súdu SR Pavol Naď skončil v pondelok 18. mája vo funkcii. Ako informovala hovorkyňa súdu Marie Stracenská, vedenie NSS SR bude dočasne zabezpečovať jeho podpredseda Marián Trenčan, ktorý sa svojej funkcie ujal 12. októbra 2021, a súd teda môže viesť až do 12. októbra 2026. Ak by ani dovtedy nebol vybratý nový predseda, neodkladné úlohy predsedu súdu by vykonával v súlade so zákonom vekom najstarší sudca tohoto súdu.

Súdna rada SR Pavla Naďa zvolila do funkcie v apríli 2021 a následne ho za historicky prvého predsedu novovzniknutého Najvyššieho správneho súdu vymenovala bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Jeho funkčné obdobie sa začalo 18. mája 2021.

Súdna rada SR na svojom rokovaní v apríli tohto roku nezvolila nového predsedu NSS SR, keďže ani jedna z kandidátok na túto funkciu nezískala potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady. V opakovanej voľbe, ktorá sa bude konať 11. augusta, sa o post uchádzajú dvaja noví kandidáti z radov sudcov Najvyššieho správneho súdu.


Zdroj: SITA.sk - Prvý predseda NSS SR Pavol Naď skončil vo funkcii, dočasne ho povedie podpredseda © SITA Všetky práva vyhradené.

