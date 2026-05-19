Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Prvý predseda NSS SR Pavol Naď skončil vo funkcii, dočasne ho povedie podpredseda
Súdna rada SR Pavla Naďa zvolila do funkcie v apríli 2021. Historicky prvý predseda Najvyššieho správneho súdu SR
19.5.2026 (SITA.sk) - Súdna rada SR Pavla Naďa zvolila do funkcie v apríli 2021.
Historicky prvý predseda Najvyššieho správneho súdu SR Pavol Naď skončil v pondelok 18. mája vo funkcii. Ako informovala hovorkyňa súdu Marie Stracenská, vedenie NSS SR bude dočasne zabezpečovať jeho podpredseda Marián Trenčan, ktorý sa svojej funkcie ujal 12. októbra 2021, a súd teda môže viesť až do 12. októbra 2026. Ak by ani dovtedy nebol vybratý nový predseda, neodkladné úlohy predsedu súdu by vykonával v súlade so zákonom vekom najstarší sudca tohoto súdu.
Súdna rada SR Pavla Naďa zvolila do funkcie v apríli 2021 a následne ho za historicky prvého predsedu novovzniknutého Najvyššieho správneho súdu vymenovala bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Jeho funkčné obdobie sa začalo 18. mája 2021.
Súdna rada SR na svojom rokovaní v apríli tohto roku nezvolila nového predsedu NSS SR, keďže ani jedna z kandidátok na túto funkciu nezískala potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady. V opakovanej voľbe, ktorá sa bude konať 11. augusta, sa o post uchádzajú dvaja noví kandidáti z radov sudcov Najvyššieho správneho súdu.
Zdroj: SITA.sk - Prvý predseda NSS SR Pavol Naď skončil vo funkcii, dočasne ho povedie podpredseda © SITA Všetky práva vyhradené.
Koniec bez veľkého triumfu? Kremeľ vraj chystá komunikačný plán pre „povojnové Rusko" a nie je to príjemný scenár
Koniec bez veľkého triumfu? Kremeľ vraj chystá komunikačný plán pre „povojnové Rusko“ a nie je to príjemný scenár
Krízový výbor WHO v utorok mimoriadne zasadne k epidémii eboly na africkom kontinente. Platí stav medzinárodnej zdravotnej pohotovosti
Krízový výbor WHO v utorok mimoriadne zasadne k epidémii eboly na africkom kontinente. Platí stav medzinárodnej zdravotnej pohotovosti