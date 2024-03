Väčšina ľudí na Slovensku si neželá liberárno-pravicovo-progresívneho prezidenta, hodnotí výsledky volieb Pellegrini

Druhé miesto je obrovský úspech

Hovorenie s ľuďmi

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.3.2024 (SITA.sk) - Výsledky volieb ukazujú, že väčšina ľudí na Slovensku si neželá liberárno-pravicovo-progresívneho prezidenta. Vyhlásil to predseda parlamentu a kandidát na prezidenta Hlas-SD ), ktorý je po sčítaní väčšiny hlasov v prvom kole prezidentských volieb na druhom mieste.Väčšina Slovákov podľa neho vyjadrila záujem mať prezidenta, ktorý bude hájiť národno-štátne záujmy SR, že chcú prezidenta, ktorý nebude Slovensko ťahať do vojny, ale bude hovoriť o mieri.Druhé miesto spomedzi deviatich kandidátov rôzneho politického a ideologického zameranie je podľa Pellegriniho obrovský úspech a práve dostať sa do druhého kola volieb bolo jeho prvým cieľom.„Rešpektujem a vnímam výsledky a samozrejme gratulujem aj Ivanovi Korčokovi ,“ uviedol Pellegrini.Ako predseda parlamentu ďalej uviedol, urobia všetko pre to, aby v druhom kole zvíťazil prezident, ktorý slovenskú spoločnosť upokojí, zjednotí, a ktorý urobí všetko pre to, aby Slovensko zostalo bezpečnou mierovou krajinou, ktorý nebude podporovať konflikt ale zmierenie a nebude ohrozovať suverenitu SR, ale naopak, bude ju hájiť a na prvom mieste bude mať záujmy SR a občanov Slovenska.„Je dobré, že ľudia prišli k volebným urnám a využili svoje volebné právo, aj keď možno nie v takej vysokej volebnej účasti, ako by sme si želali,“ povedal Pellegrini a poďakoval sa všetkým občanom, ktorí prišli voliť a tiež tým, ktorí mu v prvom kole volieb vyjadrili podporu.„Nasledujúce dva týždne sa budem sústrediť na hovorenie s ľuďmi, hovorenie o záujmoch nášho národa a národnostných menšín,“ uzavrel Pellegrini.