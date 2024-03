Saková si nemyslí, že Pellegriniho víťazstvo v prezidentských voľbách by znamenalo koniec strany

Nejde o stranu jedného muža

Rozhodnutie predsedníctva

Volebná noc u Petra Pellegriniho

24.3.2024 (SITA.sk) - Každý podpredseda strany alebo generálny manažér strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok bude vedieť dôstojne zastať miesto predsedu strany Hlas-SD Počas volebnej noci to uviedla podpredsedníčka strany Hlas-SD a ministerka hospodárstva Denisa Saková v odpovedi na otázku, kto by mohol predsedu strany Petra Pellegriniho nahradiť na predsedníckej stoličke v prípade, že by sa stal celkovým víťazom prezidentských volieb. „Vôbec si nemyslím, že to bude koniec Hlasu," zdôraznila Saková.Poukázala na to, že keď Pellegrini zakladal stranu, nechcel, aby išlo o stranu jedného muža, ale bude rád, ak možno aj po kratšom čase stranu preberie niekto iný a „dostaneme sa do takého životného cyklu politických strán, ako je to v západnej Európe". Saková ozrejmila, že by to malo znamenať, že výmenou predsedu strana neskončí.Na margo toho, či by mala záujem o predsednícku stoličku Hlasu sa Saková vyjadrila, že keď Pellegrini ohlasoval svoju prezidentskú kandidatúru uviedol, že to bude niekto z podpredsedov. Do úvahy podľa nej pripadá aj ďalšia podpredsedníčka strany a ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková či minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.Pellegrini v minulosti naznačil i to, že Saková alebo minister investícií Richard Raši by ho v prípade úspechu v prezidentských voľbách mohli nahradiť na poste predsedu Národnej rady SR. „Naše rozhodnutia s Rišom Rašim budú robené na základe rozhodnutia predsedníctva. A predsedníctvo sa bude rozhodovať v prvom rade podľa toho, čo bude dobré pre Slovensko, v druhom rade čo bude dobré pre stranu, a naše osobné ambície sú až úplne na poslednom mieste," uviedla k tomu Saková.Saková dodala, že sa v rámci kampane pred druhým kolom prezidentských volieb pokúsia osloviť i voličstvo neúspešných kandidátov z prvého kola. „My si vieme predstaviť, že zachováme tú úroveň kampane, ktorú Peter Pellegrini robil," poznamenala a zdôraznila, že strana Hlas sa i pred parlamentnými voľbami i teraz počas prezidentskej kampane Pellegriniho usilovala súperov presvedčiť argumentmi a usilovala sa o profesionálnu kampaň na úrovni. „Nikdy sme sa nesnažili nejak dramaticky útočiť a ísť do nejakého extrému," uviedla.