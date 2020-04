Koronavírus COVID-19 vakcína : Vakcína proti novému koronavírusu by mohla byť k dispozícii do jesene

Klinické testy vakcíny by sa podľa nej mohli začať už čoskoro a jej výroba by sa mala začať čím skôr, uviedla podľa spravodajského portálu BBC v relácii Today. „Musíme začať vyrábať veľké množstvá vakcíny,“ skonštatovala odborníčka.

„Nie je nezvyčajné, že spoločnosti začnú vyrábať novú vakcínu skôr, ako naisto vedia, či skutočne funguje. Nikto sa nechce dostať do situácie, že má vakcínu, o ktorej sa vie, že funguje, no nie je k dispozícii na použitie,“ vysvetlila s tým, že čím skôr s produkciou začnú, tým skôr sa dostanú k miliarde dávok. „To pravdepodobne nebude tento rok, no ak nezačneme, nedostaneme sa tam ani na budúci rok,“ dodala.