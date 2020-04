Z koronavírusu sa na Slovensku vyliečilo už 107 ľudí, počet prípadov ochorenia Covid-19 sa blíži k 800

Výrazne však vzrástlo číslo vyliečených pacientov z 23 na 107, keďže regionálne úrady verejného zdravotníctva nahlásili kompletný sumár vyliečených aj z domácich karantén.

COVID-19: V nedeľu pribudlo 2️⃣7️⃣ pozitívnych prípadov, evidujeme aj nárast vyliečených

???? Na Slovensku za uplynulý deň (nedeľa) pribudlo 27 nových prípadov ochorenia COVID-19 (koronavírus), celkovo máme 769 pozitívnych ľudí. Laboratóriá vyšetrili 1324 vzoriek, z toho 1297 bolo negatívnych.

???? Počet testov s negatívnym výsledkom tak na Slovensku dosiahol 2️⃣7️⃣ 8️⃣9️⃣1️⃣.

➡️ Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 121 pacientov, z toho u 48 bol koronavírus potvrdený, v 73 prípadoch sa čaká na výsledok testov.

↪️V slovenských nemocniciach je s ochorením COVID-19 na jednotke intenzívnej starostlivosti päť osôb, štyria pacienti potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu.

???? Z ochorenia COVID-19 sa doteraz na Slovensku podarilo vyliečiť 107 ľuďom. Ide o nárazový skok z toho dôvodu, že regionálne úrady verejného zdravotníctva nahlásili kompletný sumár vyliečených aj z domácich karantén. Ministerstvo zdravotníctva doteraz disponovalo hláseniami v tejto štatistike z nemocníc. Zo 107 vyliečených bolo 31 hospitalizovaných, v domácej karanténe bez nutnosti hospitalizácie sa vyliečilo zatiaľ na Slovensku 76 ľudí.

➡️ Chorobe doteraz podľahli dve osoby.

↪️ Celkovo je na Slovensku vo vekovej kategórii nad 65 rokov pozitívnych 59 osôb.

???? Z celkového počtu včerajších 1324 testov štátne laboratóriá urobili 926 testov, zachytili 24 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 398 testov, tri boli pozitívne.

➡️ Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji – 211, nasledujú Košický kraj – 101, Prešovský kraj – 99, Žilinský kraj – 93,Trenčiansky kraj – 91, Trnavský kraj – 66, Banskobystrický kraj - 59 a Nitriansky kraj s 49 pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 406 mužov a 363 žien. Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 239 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 218, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 164 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 104 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 41 (u 3 osôb nie je uvedený vek).

↪️ K pozitívnym pacientom za predchádzajúci deň uvádzame dodatočné informácie: 15 pacientov sa nachádza v karanténnych centrách.

Muž, 31rokov, okres Košice - okolie

Žena, 28 rokov, okres Nitra, v karanténnom stredisku

Muž, 41 rokov, okres Martin, v karanténnom stredisku

Žena, 59 rokov, okres Čadca, v karanténnom stredisku

Žena, 29 rokov, okres Brezno, v karanténnom stredisku

Žena, 68 rokov, okres Humenné

Žena, 30 rokov, okres Zlaté Moravce, v karanténnom stredisku

Žena, 46 rokov, okres Bratislava, v karanténnom stredisku

Žena, 50 rokov, okres Nové Zámky, v karanténnom stredisku

Žena 27, rokov, okres Trebišov, v karanténnom stredisku

Žena, 50 rokov, okres Považská Bystrica, v karanténnom stredisku

Žena, 25 rokov, okres Malacky

Žena, 58 rokov, okres Sobrance

Žena, 53 rokov, okres Martin

Žena, 34 rokov, okres Námestovo, v karanténnom stredisku

Muž, 45 rokov, okres Prievidza, v karanténnom stredisku

Muž, 40 rokov, okres Michalovce

Muž, 47 rokov, okres Krupina, v karanténnom stredisku

Muž, 59 rokov, okres Bratislava

Žena, 43 rokov, okres Vranov nad Topľou

Žena, 59 rokov, okres Čadca, v karanténnom stredisku

Žena, 32 rokov, okres Brezno, v karanténnom stredisku

Muž, 35 rokov, okres Sabinov

Žena, 41 rokov, okres Brezno

Žena, 20 rokov, okres Poprad

Žena, 57 rokov, okres Poprad

Žena,19 rokov, okres Kežmarok v karanténnom stredisku