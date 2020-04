Koronavírus: V Pezinku sú desiatky nakazených, Matovič kritizuje aktivistov a v Česku majú virtuálne rúška (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)

17:50 Mimoriadne opatrenia, ktoré priniesli so sebou aj zatvorené školy a obmedzenia pohybu, si vyžiadali aj častejšie úrazy detí, najmä v domácom prostredí, ale pribudli aj pády zo stromu. Urgentný príjem Národného ústavu detských chorôb v Bratislave síce posledné dni zaznamenal menej pacientov, ale pribudli chirurgickí detskí pacienti. Len za posledné dva týždne ošetrili detskí chirurgovia 313 detí po úrazoch a až 53 z nich museli hospitalizovať.

„Najčastejšie ošetrili detskí lekári úrazy hlavy po pádoch, úrazy vzniknuté na trampolíne, pády z bicykla, postele, prebaľovacieho pultu, pád na kolieskových korčuliach, popáleniny, ale aj neúmyselnú strelnú rana zo vzduchovky do brucha. Nezriedka boli ošetrené aj náhodné otravy čistiacimi, pracími prostriedkami či liekmi,“ Konštatoval primár Oddelenia urgentného príjmu Marcel Brenner, ktorý zároveň dodal, že si všetci uvedomujú náročnosť vynúteného zotrvávania rodín s deťmi v domácom prostredí, ale ani toto nemusí byť vždy bez rizík.

Národný ústav detských chorôb podľa svojho stanoviska rozumie náročnej situácii rodičov, ktorí sú s deťmi doma, rovnako však chce upozorniť, že aj v domácom prostredí je mnoho nástrah.

17:34 Vo Veľkej Británii za posledných 24 hodín pribudlo 4342 nakazených a spolu tak už v krajine pozitívne testovali 88 621 ľudí. Počet mŕtvych stúpol o 717 na 11 329.

17:15 Počet potvrdených prípadov ochorenia Covid-19 na Slovensku sa prehupol cez 800, keďže pozitívne testovaných bolo 42 klientov a päť zamestnancov z Domova sociálnych služieb v Pezinku.

16:30 S vykladaním a prevozom 20 ton zdravotníckeho materiálu, ktorý v pondelok do Bratislavy priviezli z Číny pomáha aj armáda.

16:17 Z Domova sociálnych služieb v Pezinku hospitalizovali už sedem ľudí.

16:02 Srbská polícia zadržala riaditeľa opatrovateľského domova v meste Niš, kde sa 139 ľudí nakazilo novým koronavírusom. Medzi infikovanými je 135 klientov a štyria zamestnanci.

Manažér, ktorého identifikovali len iniciálami M.S., je podozrivý zo „spáchania vážneho trestného činu proti verejnému zdraviu“, uviedla v pondelok polícia. Muž podľa nich nepodnikol všetky potrebné kroky, aby zabránil šíreniu ochorenia COVID-19. Šéfa Gerontologického centra v Niši zadržali na 48 hodín, počas ktorých by ho mali vypočuť prokurátori.

Srbsko v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu zakázalo všetkým ľuďom nad 65 rokov vychádzať z domu. Krajina hlási 3 630 potvrdených prípadov nákazy, pričom 80 ľudí ochoreniu podľahlo.

15:50 V Belgicku v pondelok počet úmrtí stúpol o 303 na 3 903. Ako informuje BBC, jedenásťapolmiliónová krajina od začiatku pandémie potvrdila vyše 30-tisíc prípadov nákazy.

15:33 Polícia aj na Veľkonočný pondelok kontroluje dodržiavanie prijatých opatrení. „Muži zákona“ boli aj na Draždiaku a Železnej studničke.

15:20 Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) rozšíril v čase mimoriadnej situácie svoje infolinky o sociálne, právne a psychologické poradenstvo. Ako informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová, poradenstvo zabezpečuje krajská Nadácia pre podporu rodiny ŽSK. Nadácia v týchto dňoch ďalej prijíma aj žiadosti od jednotlivcov a rodín, ktorí sa ocitli v núdzi a neľahkej životnej situácii. Bezplatné telefónne linky sú v pohotovosti v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00. 15:04 Testovanie v rómskych osadách naďalej pokračuje. Ako informuje ministerstvo obrany na sociálnej sieti Facebook, v teréne viac ako 1500 vojakov, z toho približne 150 v okolí Krompách, kde taktiež pomáhajú s testovaním a dohliadajú na dodržiavanie verejného poriadku. „Ozbrojené sily SR spustili tiež historicky prvú civilno-vojenskú operáciu pod názvom „Umbrella“, ktorá má zabezpečiť občiansky život a bezpečnosť v uzatvorených komunitách,“ dodáva rezort.

14:54 V Rusku potvrdili za uplynulých 24 hodín ďalších 2550 prípadov nákazy novým koronavírusom. Ako informuje BBC, predstavuje to dosiaľ najvyšší denný prírastok nových infekcií v krajine. Z celkovo 18 328 potvrdených prípadov v Rusku, pritom asi 11 500 pripadá na Moskvu. Celkovo zatiaľ krajina potvrdila 148 úmrtí.

14:21 Svetoznámy kyjevský monastier dali do karantény po tom, ako testy u desiatok mníchov potvrdili nový koronavírus. Oznámil to starosta Kyjeva Vitalij Kličko. V Kyjevsko-pečerskej lavre potvrdili 90 prípadov nákazy, z toho 63 za posledných 24 hodín. Mesto preto podľa Klička pošle do monastieru zdravotnícky tím, ktorý tam vykoná rozsiahle testovanie. Ukrajina zatiaľ potvrdila 3 102 prípadov nákazy novým koronavírusom, z toho 495 v hlavnom meste. Ochoreniu COVID-19 podľahlo 93 ľudí. 14:12 Naživo: Tlačová konferencia ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO). Lietadlo z Číny do Bratislavy priviezlo 20 ton materiálu – rukavice, rúška, ochranné obleky aj respirátory.

14:04 Bližšie informácie k novým prípadom ochorenia Covid-19 na Slovensku.

muž, 31 rokov, okres Košice – okolie

žena, 28 rokov, okres Nitra, v karanténnom stredisku

muž, 41 rokov, okres Martin, v karanténnom stredisku

žena, 59 rokov, okres Čadca, v karanténnom stredisku

žena, 29 rokov, okres Brezno, v karanténnom stredisku

žena, 68 rokov, okres Humenné

žena, 30 rokov, okres Zlaté Moravce, v karanténnom stredisku

žena, 46 rokov, okres Bratislava, v karanténnom stredisku

žena, 50 rokov, okres Nové Zámky, v karanténnom stredisku

žena, 27, rokov, okres Trebišov, v karanténnom stredisku

žena, 50 rokov, okres Považská Bystrica, v karanténnom stredisku

žena, 25 rokov, okres Malacky

žena, 58 rokov, okres Sobrance

žena, 53 rokov, okres Martin

žena, 34 rokov, okres Námestovo, v karanténnom stredisku

muž, 45 rokov, okres Prievidza, v karanténnom stredisku

muž, 40 rokov, okres Michalovce

muž, 47 rokov, okres Krupina, v karanténnom stredisku

muž, 59 rokov, okres Bratislava

žena, 43 rokov, okres Vranov nad Topľou

žena, 59 rokov, okres Čadca, v karanténnom stredisku

žena, 32 rokov, okres Brezno, v karanténnom stredisku

13:19 V nedeľu na Slovensku celkovo otestovali 1324 ľudí.

13:14 Počet potvrdených prípadov koronavírusu na Slovensku sa za posledný deň zvýšil o 27 na 770.

12:35 Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa na Facebooku pustil do aktivistov.

„Tak takto: premilení ‚ľudskoprávni‘ aktivisti – skúsme ísť na to inak – poďte príkladom – šup zoberte si rúška, rukavice, batôžky – a hor sa do karantenizovaných osád! Veľmi sa tam teraz vaša nezištná a odvážna pomoc zíde,“ adresoval im „štipľavé slová“.

12:13 Nemecko má viac vyliečených pacientov, ako aktívnych prípadov nového koronavírusu.

Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že počas uplynulých 24 hodín krajina potvrdila 2 537 nových pozitívnych testov, čím sa celkový počet potvrdených prípadov nákazy v Nemecku vyšplhal na 127 854. To je štvrté najvyššie číslo v Európe. Vyše 50 % infikovaných sa však už vyliečilo.

V Španielsku je podľa oficiálnych údajov vyliečených 37 % zo 166 831 infikovaných, v Taliansku 22 % zo 156 363 a vo Francúzsku 21 % zo 133 670. Nemecko má pritom aj nižšiu mortalitu, čo pripisujú masívnemu testovaniu, v dôsledku ktorého je medzi potvrdenými prípadmi aj množstvo pacientov s ľahkým priebehom ochorenia.

Kancelárka Angela Merkelová by sa mala v pondelok stretnúť s ďalšími vysokými predstaviteľmi Nemecka, aby prediskutovali možné uvoľnenie rozsiahlych bezpečnostných opatrení.

11:55 V Španielsku síce informovali o najnižšom dennom prírastku nových prípadov za tri týždne, no počet nových úmrtí v krajine stúpol – na niečo vyše 600. Vláda v tejto súvislosti varovala, že krajinu ešte môžu čakať ťažké časy, i keď sa prírastok nových infekcií naďalej spomaľuje.

Krajina pritom od pondelka uvoľňuje niektoré z bezpečnostných opatrení a niektorí ľudia by sa mohli vrátiť do práce. Musia však dodržiavať prísne predpisy. Obchody, reštaurácie a zábavné podniky, ktoré nie sú nevyhnutné, však ostanú zatvorené. Ľuďom, ktorí do práce cestujú verejnou dopravou, rozdajú 10 miliónov ochranných rúšok.

11:14 Česko má 5991 potvrdených prípadov ochorenia Covid-19. V nedeľu pribudlo „len“ 89 nových nakazených, čo je ale podľa ministerstva zdravotníctva spôsobené aj menším počtom vykonaných testov.

10:55 Dve z najhoršie zasiahnutých krajín v Európe, Taliansko a Francúzsko, oznámili zníženie počtu nových úmrtí na Covid-19. V Taliansku ochoreniu za deň podľahlo 431 ľudí, čo je najmenej za tri týždne. Úrady preto dúfajú, že krajina už má vrchol krízy za sebou. Francúzsko zaznamenalo pokles v počte úmrtí aj v počte pacientov, ktorých museli pripojiť na prístroje. V nedeľu oznámili, že podľa oficiálnych údajov zomrelo za 24 hodín 315 ľudí, pričom deň predtým to bolo 345.

10:24 V Česku majú novú aplikáciu, proti koronavírusu bojujú s virtuálnymi rúškami.

9:56 Taliansky tenorista Andrea Bocelli odspieval na Veľkonočnú nedeľu sólový koncert z prázdneho milánskeho dómu.

9:34 Posádky hasičskej záchrannej služby odoberali v nedeľu vzorky osobám podozrivým na koronavírus na ôsmich miestach v rámci Slovenska. Informovala o tom Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru. Hasiči z Banskej Bystrice začali s odbermi ráno v Smrekovci na Donovaloch. Posádka prešovskej hasičskej záchrannej služby pracovala v Tatranských Zruboch, po ukončení odberov zaviezli vzorky do Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach. Hasiči z Trenčína mali mobilnú ambulanciu pred hasičskou stanicou v Novom Meste nad Váhom, žilinská posádka vykonávala odbery repatriantom v Kúpeľno-rehabilitačnom ústave MV SR Bystrá v Liptovskom Jáne. Nitrianski hasiči odoberali vzorky v Školiacom a rekreačnom zariadení Finančnej správy vo Veľkom Mederi. Posádka trnavských hasičov vykonávala odbery repatriantom na troch miestach – v Centre účelových zariadení Signál a v hoteli Granit v Piešťanoch a v Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku. V trnavskom internáte Výskumného ústavu jadrovej energetiky, a. s. zároveň hasiči z okresného riaditeľstva a členovia z okolitých dobrovoľných hasičských zborov obcí pripravovali priestory na príchod repatriantov zo zahraničia.

9:13 USA už majú viac ako 560-tisíc potvrdených prípadov. Ochoreniu Covid-19 už podľahlo 22 115 ľudí.

8:55 Polícia upozorňuje ľudí, aby aj na Veľkonočný pondelok zostali doma. „Šibačky a polievačky u babky počkajú,“ vyzýva.

8:43 Vo svete už ochoreniu Covid-19 podľahlo viac ako 114-tisíc ľudí a počet potvrdených prípadov sa vyšplhal na vyše 1,8 milióna. Takmer 428-tisíc pacientov sa vyliečilo.

8:22 V Číne za posledných 24 hodín pribudlo 103 nových prípadov ochorenia Covid-19, od začiatku pandémie ich v krajine evidujú už 82 160. 8:09 Pripomíname, že až do 13. apríla do polnoci platí na Slovensku obmedzenie pohybu. Vláda zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti. Veľkonočnú šibačku a oblievačku tak musíte odložiť na budúci rok. Obmedzenie pohybu na verejnosti zohľadňuje len niekoľko výnimiek. 1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,

2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),

3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,

4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,

5. pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,

6. cesty na pohreb blízkej osoby,

7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta. 7:48 Tím vedcov z The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) vypracoval podrobný model vývoja situácie v jednotlivých krajinách sveta. Ide samozrejme o odhad, a situácia sa preto môže ešte vyvinúť aj inak.

Na Slovensku by malo na koronavírus zomrieť 251 ľudí, pričom v období medzi 17. aprílom a 8. májom bude pribúdať v našej krajine pravidelne sedem až desať úmrtí denne. 7:16 Google sa opäť zmenil, na Veľkonočný pondelok ďakuje všetkým predavačkám a predavačom potravín.

7:00 Vitajte pri online prenose (minúta po minúte). Aj dnes vám prinesieme aktuálne informácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Chorobe Covid-19 doteraz podľahli dve osoby, ale 23 pacientov sa už aj vyliečilo. Najviac prípadov je v Bratislavskom kraji – 208. Od stredy 8. apríla platia prísnejšie obmedzenia, ktoré potrvajú až do 13. apríla do 23.59. Za ich porušenie hrozí pokuta a o peniaze môžete prísť aj za nenosenie rúška.

Najviac potvrdených prípadov majú USA – takmer 560-tisíc, ochoreniu Covid-19 už v krajine podľahlo viac ako 22-tisíc ľudí. V počte obetí nasledujú Taliansko (19 899) a Španielsko (17 113). V Česku stúpol počet obetí na 138, celkovo už pozitívne otestovali 5952 ľudí a majú aj 464 vyliečených pacientov.

Príznaky ochorenia COVID-19 sú horúčka, kašeľ, dýchavičnosť a bolesť svalov. Podozrenie je pri nedávnej návšteve krajiny, v ktorej sa potvrdil výskyt koronavírusu alebo kontakt s nakazenou osobou či niekým, kto sa vrátil zo zahraničia.