Koronavírus na Slovensku: Na Slovensku platia nové opatrenia, budú zatvorené aj kostoly (online)

Infolinka pre organizačné pokyny: 0800 221 234.

Infolinka Úradu verejného zdravotníctva: 0917 222 682

Linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

11:12 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne zrušila prezenčnú výučbu na všetkých svojich fakultách od stredy 11. marca až do 23. marca vrátane.

11:47 Ministerstvo zdravotníctva na Facebooku upozornilo, že domáca karanténa musí mať jasné pravidlá. Osoba v karanténe nesmie opúšťať byt, chodiť do práce a musí sa vyhýbať sociálnym kontaktom. Za nerešpektovanie pravidiel hrozí pokuta až do výšky 1650 eur .

12:41 V americkom Detroite úrady obnovia dodávky vody niekoľkým tisícom neplatičov. Rozhodli sa tak v súvislosti so šírením nového koronavírusu, pričom obyvateľom chcú umožniť dodržiavať hygienu a znížiť tak riziko nákazy. Projekt bude trvať, až kým sa podarí dostať situáciu súvisiacu s vírusom pod kontrolu.

13:10 Pri vstupe do ambulancie praktického lekára by mal každý pacient dostať rúško, uviedol včera Peter Pellegrini počas zasadnutia ústredného krízového štábu.

13:14 „V súvislosti so zrušením vyučovania na základných, stredných a vysokých školách je od 10. marca zrušená premávka autobusových liniek 131, 184 a školských spojov,“ informoval DPB na svojej internetovej stránke. Linka číslo 31 bude premávať počas pracovných dní v režime školské prázdniny. Zmeny v prevádzke liniek DPB budú platné až do odvolania.

13:37 Ministerstvo vnútra SR apeluje na občanov, aby nechodili na úrady, pokiaľ to nie je naozaj nevyhnutné. Rezort totiž zaznamenal veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi.

13:47 Sociálna poisťovňa zverejnila nový formulár na žiadosť o ošetrovné zo Sociálnej poisťovne. Formulár treba vyplniť a obratom, e-mailom alebo v tlačenej podobe poštou, či vhodením do schránky na pobočke pri vstupe, poslať do pobočky Sociálnej poisťovne.

13:52 Od 10. do 23. marca sa na Slovensku v rámci preventívnych opatrení neuskutoční žiaden hokejový zápas.

13:58 Nezodpovednosť Slovákov pri karanténe bude trestaná. Upozornila na to Polícia SR na sociálnej sieti.

14:02 Stredné školy v Košickom kraji ostávajú zatvorené do konca týždňa . V rizikovej oblasti strávil jarné prázdniny každý desiaty študent alebo zamestnanec školy.

14:06 Materské a základné školy v Senci zostanú zatvorené do konca tohto týždňa.

Cestujúci, ktorých sa dotklo zrušenie letov z Talianska na Slovensko alebo spiatočne , majú viaceré možnosti. Zahŕňajú zmenu rezervácie, ale aj možnosť vrátenia peňazí. Na svojej webovej stránke o tom informuje dopravca Ryanair, ktorý prevádzkuje lety medzi talianskymi mestami a Bratislavou. Tie sú od pondelka (9. 3.) až do odvolania zakázané v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu.

Pražský taxikár nakazený novým koronavírusom odviezol za tri dni najmenej 90 ľudí. V utorok po rokovaní s českým premiérom Andrejom Babišom a ministrami to uviedla riaditeľka pražskej hygienickej stanice Zdeňka Jágrová, ktorú citoval spravodajský server Novinky.cz.

V Konžskej demokratickej republike (KDR) potvrdili v utoroka to v hlavnom meste Kinshasa, informovala agentúra AFP. Podľa nej tamojší minister zdravotnícta Eteni Longondo uviedol, že pacientom je belgický občan, ktorý je v KDR niekoľko dní.

Park kultúry a oddychu (PKO) v Prešove na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s výskytom nového koronavírusu ruší od utorka až do odvolania všetky kultúrno-spoločenské a verejné podujatia. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) ruší do piatka 20. marca posilové spoje liniek R4, 5 a 57. Pristúpil k tomu v súvislosti s preventívnymi opatreniami univerzít pred šírením nákazy nového koronavírusu. TASR o tom informovala hovorkyňa dopravného podniku Vladimíra Petrušová.

Zápasy dvoch najvyšších francúzskych futbalových súťaží sa do 15. apríla odohrajú bez divákov. V utorok o tom informoval riadiaci orgán ligy LFP.

Na pohreboch sa môžu zúčastniť od stredy (11. 3. ) do 23. marca výlučne iba blízke osoby. TASR o tom informoval riaditeľ Marianum – Pohrebníctva mesta Bratislavy Boris Šramko. Opatrenie súvisí s novým koronavírusom.

Nízkonákladová spoločnosť Wizz Air oznámila, že s platnosťou od 10. marca ruší všetky letecké spoje do Talianska pre vyhlásenie talianskeho premiéra o uzatvorení krajiny z dôvodu zabránenia šírenia nákazy novým koronavírusom.

Mesto Skalica sa ako zriaďovateľ rozhodlo uzavrieť školy a materské školy do 13. marca. TASR o tom informovala Alena Javorská zo sekretariátu primátorky.

Nový koronavírus má ďalekosiahle ekonomické dosahy naprieč celým svetom a vzhľadom na otvorenosť ekonomiky SR má dosah aj na slovenské firmy. Uviedla to Miriam Filová, tlačová hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR v reakcii na pondelňajšie (9. 3.) stretnutie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) s predstaviteľmi najväčších zamestnávateľov.

Nový film Ivana Ostrochovského Služobníci zamieri do slovenských kín v novom termíne 12. novembra. Po nedávnej úspešnej svetovej premiére na Berlinale mala snímka v stredu 11. marca slávnostne otvoriť Medzinárodný filmový festival Febiofest Bratislava. Vzhľadom k aktuálnej situácii týkajúcej sa zvyšujúceho sa počtu osôb infikovaných novým koronavírusom sa však jeho organizátori rozhodli festival nateraz zrušiť.

10:34 Primátor Bratislavy Matúš Vallo po pondelkovom stretnutí so starostami mestských častí informoval o preventívnom zatvorení všetkých základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti bratislavských mestských častí na päť dní, teda do 16. marca .

10:36 Energetici sú na prípadné problémy súvisiace so šírením koronavírusu na Slovensku pripravení. Sľubujú bezproblémové dodávky energií.

10:40 Bezpečnostná rada štátu v utorok v Českej republike do odvolania zrušila všetky športové, kultúrne a iné hromadné podujatia s účasťou nad 100 osôb. Nariadenie, ktoré ma zamedziť šíreniu koronavírusu, bude platné od 18.00 h.

10:20 Kancelária verejného ochrancu práv dočasne obmedzuje osobný kontakt s verejnosťou. Toto opatrenie platí do odvolania. Pre komunikáciu s kanceláriou je možné využiť e-mail: sekretariat@vop.gov.sk či schránku Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk: E0005579891. Spojiť sa s kanceláriou je možné aj telefonicky alebo poštou.

10:15 V prípade núdze môžu Slováci v Taliansku nepretržite kontaktovať pohotovostný mobil Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ríme: +39 3385432071 alebo priamo MZV na čísle +421259785978.

10:13 Slováci, ktorí sa nachádzajú v Taliansku, sa môžu voľne vrátiť domov. Pri návrate na Slovensko sú povinní kontaktovať všeobecného lekára telefonicky a informovať ho o cestovateľskej histórii. Následne budú umiestnení do povinnej 14 dňovej karantény.

10:08 Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) odporúča Slovákom necestovať do Talianska. „S platnosťou od 10. marca 2020 sa celé územie Talianskej republiky vrátane ostrovov vyhlasuje do 3. apríla 2020 za chránenú zónu. Znamená to, že na územie krajiny nemožno vstúpiť ani z nej odísť. Školy sú zatvorené, nesmú sa organizovať verejné športové a iné podujatia, nesmú sa uskutočňovať civilné a náboženské obrady vrátane pohrebov, odstavujú sa lyžiarske zariadenia, telocvične a bazény. Zatvárajú sa múzeá a galérie,“ informuje o situácii v Taliansku MZV.