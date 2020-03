Koronavírus na Slovensku: Počet nakazených stúpol na 44, vláda chce prijať tvrdšie opatrenia (online)

Koronavírus na Slovensku

Online (minúta po minúte)

19:40 Najvyššia talianska futbalová súťaž Serie A už má desať potvrdených prípadov nakazenia koronavírusom medzi svojimi hráčmi. COVID-19 má podľa najnovších správ aj stredopoliar Sampdorie Janov Fabio Depaoli.

19:35 Lekári v najmenej dvoch talianskych nemocniciach, kde ležia pacienti s respiračným ochorením COVID-19, začali pokusne dávať niektorým pacientom nový liek. Bežne sa ním liečia chronické zápalové autoimunitné ochorenia, ako je napríklad reumatoidná artritída. Výsledky sú zatiaľ zmiešané.

18:48 Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP v Ružomberku má prvý potvrdený prípad nákazy koronavírusom. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa nemocnice Petra Dišková. „Testy potvrdili nákazu u 32-ročného muža, ktorý sa vrátil z Nemecka spolu s ďalšími dvomi spolupracovníkmi, kde pracovali pre nemeckú firmu. Všetci traja majú mierne príznaky ochorenia,“ uviedla Dišková s tým, že na výsledky testov ďalších dvoch pacientov zatiaľ čakajú.

18:25 Ministerka vnútra Denisa Saková informovala, že túto noc bol do povinnej karantény v Gabčíkove umiestnený prvý občan. Rezort sa tiež pomocou armády snaží občanov, ktorí dlhodobo pracujú na severe Talianska, autobusmi doviezť naspäť na Slovensko. Všetci z nich podľa Sakovej súhlasili s povinnou karanténou.

18:15 Premiér Pellegrini informoval, že na nedeľu pravdepodobne zvolá mimoriadne rokovanie vlády. Kabinet by mal vyhodnotiť účinnosť opatrení a bude zvažovať, či nebude nutné prijať ešte striktnejšie opatrenia. „Javí sa, že len prísne a tvrdé opatrenia nám môžu pomôcť zmierniť nárast chorých,“ uviedol. 17:53 Futbalisti Wu-chanu sa v Španielsku skrývali pred koronavírusom, teraz pred ním utekajú do Číny. Takmer dva mesiace strávili v Španielsku, v sobotu však odcestovali domov. 17:27 Aj španielska vláda chystá na sobotu ohlásenie nových a prísnejších opatrení na boj proti koronavírusu. Malo by ísť o vyhlásenie núdzového stavu, zatiaľ na najbližšie dva týždne. 17:22 V Španielsku stúpol počet ľudí, u ktorých bola potvrdená nákaza novým koronavírusom, za necelý deň o vyše 1 500. Počet ľudí s pozitívnym testom na koronavírus je v Španielsku aktuálne 5 753. Takmer 3-tisíc z nich pochádza z Madridu. Spomedzi 1 500 nových prípadov je ich z Madridu takmer tisíc. Počet obetí nového koronavírusu stúpol v sobotu v Španielsku na 136. Spomedzi nakazených sa už 517 osôb medzičasom uzdravilo. Španielsko sa pripravuje na dvojtýždňový núdzový stav. Foto: SITA (AP Photo/Alvaro Barrientos) 17:08 Premiér potvrdil, že Slovensko má 12 nových prípadov s koronavírusom. „Dnes sme vyšetrili 185 vzoriek, z ktorých 12 vykazuje pozitívny nález,“ uviedol premiér. Na Slovensku je tak oficiálne potvrdených 44 prípadov ochorenia na koronavírus. Medzi 12 novými nakazenými na Slovensku sú: štyria muži a tri ženy z Bratislavy,

jeden muž z okresu Bytča,

jeden muž z okresu Svidník,

dve ženy z okresu Senec a

jeden muž z okresu Nové Zámky. 17:01 Premiér Peter Pellegrini dnes uviedol, že vláda zajtra bude rokovať o prijatí tvrdších preventívnych opatrení. V úvahe je podľa neho aj úplne uzavretie obchodov okrem potravín, drogérií, lekární, predajní novín vrátane obmedzenia prevádzky reštauračných zariadení. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 16:57 Tri lekárky z Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) boli v kontakte s infikovanou osobou a momentálne sú v karanténe, informovala hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická. Infikovanou osobou je jeden zo zamestnancov NÚDCH. „Trinásteho marca nám potvrdili prvý prípad infikovaného zdravotníckeho pracovníka, ktorý sa infikoval mimo zdravotníckeho zariadenia – v zahraničí. S okamžitou platnosťou sme prijali v súčinnosti s ÚVZ všetky potrebné opatrenia. Každý kontakt s infikovanou osobou je v riešení podľa nariadenia Hlavného hygienika SR. Aj napriek tomu, že sme mali prijaté jedny z najprísnejších hygienických opatrení, prijímame ďalší rad hygienických opatrení,“ uviedla Kamenická. 16:13 Na sociálnej sieti sa šíri ďalší hoax a jeho autorke hrozí viacročné väzenie. „Ide o veľmi vážnu tému. Žena na nahrávke odrádza chorých ľudí od konzumácie tabletiek Ibuprofen. Svojím konaním môže spôsobiť vážne problémy iným ľuďom. Je to nehorázne, že si niekto dovolí nahrať takúto nahrávku a ešte apelovať, aby bola šírená ďalej. Pomôžte nám identifikovať, komu patrí hlas na priloženej nahrávke. Masovo nás na ňu upozorňujete. Je to hoax, ktorého nepravosť potvrdila aj Univerzita vo Viedni,“ vyzýva Polícia SR.

16:10 V nemocnici Snina platí zákaz návštev na lôžkových oddeleniach, pričom až do odvolania personál vyšetruje na rádiodiagnostickom, fyziatricko-rehabilitačnom oddelení a na ambulanciách len akútne stavy. 16:07 Viacero opatrení v súvislosti so šíriacim sa ochorením Covid-19 prijali samosprávy na Hornom Zemplíne. Mestá Humenné, Snina, Vranov n/Topľou aj Stropkov zatvárajú mestské úrady a obmedzili aj viaceré služby. 16:01 Nadácia mesta Bratislavy v súvislosti s koronavírusom predlžuje termín uzávierky v grantovom programe Kultúra z 31. marca na 30. apríla 2020. 15:59 Zdravotníci v prvej línii boja proti koronavírusu čelia nedostatku ochranných pracovných pomôcok. Napriek avizovanému dopĺňaniu zásob bolo dodaných päť kusov textilných rúšok na ambulanciu a jeden kus na osobu v nemocniciach. Informovala o tom Iniciatíva Zdravotníkov v prvom kontakte. 15:33 Zatváranie hraníc a cestovné obmedzenia, ktoré v posledných dňoch ohlásili a začali realizovať viaceré krajiny vrátane Slovenska, Českej republiky či USA, podľa niektorých odborníkov vôbec neriešia situáciu. Pochybnosti o takomto prístupe vyslovila v piatok aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Na druhej strane vyzdvihla dôležitosť testovania ľudí na hraniciach. 15:28 Dánsko v sobotu napoludnie uzatvorilo obojstranne svoje pozemné, vzdušné aj námorné hranice a nebude cez ne púšťať nikoho okrem osôb, ktoré majú „legitímny dôvod“ na ich prekročenie. Za ten sa počíta to, že ide o občana Dánska, ktorý sa vracia domov, prípadne osobu, ktorá má na území Dánska pobyt alebo v tejto krajine pracuje. Tieto opatrenia vláda zavádza na celý mesiac – až do 13. apríla, pričom neskôr ich platnosť môže ešte predĺžiť.

Pohľad na posledný trajekt s pasažiermi opúšťajúci prístavné mesto Hirtshals pred zatvorením dánskych hraníc. Foto: SITA (Henning Bagger/Ritzau Scanpix via AP)

15:24 Dánsko hlási aktuálne 836 ľudí, u ktorých bol zistený koronavírus. 14:59 Ochranné prostriedky, ako sú rúška či rukavice, už začínajú chýbať aj lekárnikom. Lekárnické siete aj individuálne lekárne sa ich snažia získať po celom svete. „Všetky dostupné ochranné prostriedky, ktorými disponujeme, sme alokovali pre interné potreby našich zamestnancov v lekárňach. Farmaceuti a farmaceutickí laboranti sú totiž v prvej línii kontaktu s pacientmi a denne pracujú s vedomím vysokého rizika infikovania novým vírusom. Ochrana ich zdravia je pre nás prioritou,“ povedal pre webnoviny Peter Sedláček zo siete Dr. Max. Zároveň ale potvrdil, že intenzívne pracujú na zabezpečení tvárových rúšok aj pre širokú verejnosť. „Máme objednávky z celého sveta, ktoré sú na ceste na Slovensko. Akonáhle ich budeme mať k dispozícií, uvedieme ich do voľného predaja,“ doplnil P. Sedláček. 14:44 V Spišskej Novej Vsi v piatok pribudol nový prípad ochorenia koronavírusu. Ide o 2-ročného chlapca, jeho príbuzných testujú. Uvádza sa to na internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves. Chlapec bol hospitalizovaný v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, momentálne je už v domácej izolácii.

14:34 Mesto Žilina opätovne vyzýva všetkých obyvateľov a podnikateľov na rešpektovanie nariadení proti šíreniu koronavírusu. „V zmysle rozhodnutia úradu majú byť cukrárne, bistrá, kaviarne a bary úplne zatvorené. Reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením môžu byt‘ otvorené len v čase od 6:00 do 20:00. V obchodnom dome je cez víkend povolená činnosť iba pre lekárne, predajne potravín, reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením, ďalej pre drogérie a novinové stánky. Tieto opatrenia platia až do odvolania,“ skonštatoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík. 14:23 Jedenásť žilinských prevádzok bolo napriek hrozbe pokuty v noci otvorených. Nerešpektovanie vydaných nariadení je správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva ukladá pokutu až do výšky 20-tisíc eur. 14:22 V krušných časoch, keď sa mnohé talianske nemocnice musia každý deň rozhodovať, ktorých pacientov sa pokúsia vyliečiť a ktorých nechajú zomrieť, pretože majú nedostatok prístrojov, postelí a personálu, sa ukázala sila ľudskej solidarity. Ľudia sa sami poskladali na nové postele pre milánsku nemocnicu. Do zbierky prispelo 191-tisíc ľudí, vyzbieralo sa celkovo 3,8 milióna eur. 13:59 RegioJet prerušil prevádzku medzinárodných vlakových spojov medzi Slovenskom a Českom. Dopravca obmedzil prevádzku vlakov na regionálnej trati Bratislava – Komárno podľa víkendového rozsahu. Zároveň zastavil prevádzku medzinárodných autobusových liniek zo SR do Česka, Maďarska a Rakúska a obmedzil prevádzku autobusovej linky Bratislava – Banská Bystrica. 13:52 Na socálnej sieti sa objavilo video Slováka Pavla Dvořáka, ktorý žije v Číne, a ktorý Slovákov vyzval, aby boli v boji s koronavírusom disciplinovaní a strpeli karanténne opatrenia. 13:42 Americká technologická firma Apple sa vzhľadom na pokračujúcu epidémiu koronavírusu v sobotu rozhodla zatvoriť svoje maloobchodné predajne na celom svete s výnimkou Číny. Mimoriadne opatrenie bude platiť dva týždne od soboty do 27. marca. 13:33 Rakúsko hlási jednu obeť a 602 nakazených, Česká republika 150 nakazených, Poľsko dve obete a 84 nakazených. Na Slovensku sa nákaza potvrdila u 32 ľudí, v Maďarsku u 25 a na Ukrajine u troch, z ktorých jeden zomrel. 13:28 Na celom svete sa novým koronavírusom nakazilo už takmer 148-tisíc ľudí, vyše 5 500 osôb ochoreniu podľahlo. Najviac obetí, 3 189, pochádza z Číny, kde sa však už šírenie nákazy podarilo dostať pod kontrolu. Nasleduje Taliansko s 1 266, Irán s 611, Španielsko so 133, Francúzsko so 79 a Južná Kórea so 72 obeťami. 13:21 V Iráne v sobotu stúpol počet obetí nového koronavírusu na 611. Za posledných 24 hodín ide o nárast o 97 ľudí. Nákaza sa doteraz potvrdila u 12 729 ľudí. Krajina plánuje sprísniť opatrenia v boji proti koronavírusu. Napriek stovkám obetí a tisíckam nakazených tu zatiaľ nie sú zakázané modlitby v mešitách. 12:56 Talianska vláda, odbory a zamestnávateľské zväzy sa v sobotu dohodli na opatreniach s cieľom minimalizovať hospodárske dopady epidémie koronavírusu. Zúčastnené strany sa podpisom protokolu zaviazali k opatreniam, ktoré majú zabezpečiť pokračovanie chodu ekonomiky s dôrazom na dodávky potravín a zdravotníckeho materiálu. Pracovníkom v továrňach premiér Conte prisľúbil bezplatnú distribúciu ochranných pomôcok. Zástupcovia odborov uviedli, že protokol im garantuje spoluúčasť na rozhodovaní o preventívnych opatreniach. 12:54 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) poskytuje odkladnú zdravotnú starostlivosť iba v redukovanom režime. 12:48 Niektorí Taliani si domácu karanténu „užívajú“ po svojom. Namiesto zábavy na uliciach sa zabávajú aspoň na balkónoch.

12:37 Jednou z nakazených koronavírusom je študentka cirkevnej školy v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Ide o Spojenú školu Svätej Rodiny na Gercenovej ulici. Informáciu pre agentúru SITA potvrdila hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Katarína Nosálová. „V súvislosti s výskytom koronavírusu Covid-19 u študentky navštevujúcej Spojenú školu Svätej Rodiny v Bratislave a na zabránenie šírenia ochorenia je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam,“ uviedla Nosálová s tým, že prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole bolo nariadené v termíne od 6. marca do 19. marca a všetci žiaci aj personál školy boli poučení o povinných opatreniach. 12:35 Národná diaľničná spoločnosť (NDS) prerušila práce na dočasnom dopravnom značení pre výstavbu križovatky Triblavina. Tieto práce diaľničiari plánovali uskutočniť pôvodne počas približne dvoch týždňov od 14. do 27. marca. Rozhodnutie o prerušení prác zdôvodnili mimoriadnymi okolnosťami, ktoré aktuálne platia na Slovensku.

12:27 Lídri štvorkoalície prišli za prezidentkou v rúškach, Richard Sulík sa fotil bez ochrany.

Zľava: Predseda strany SAS Richard Sulík, predseda hnutia OĽANO Igor Matovič, prezidentka SR Zuzana Čaputová, podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár počas stretnutia prezidentky SR s lídrami politických strán budúcej vládnej štvorkoalície v Prezidentskom paláci. Foto: SITA/Branislav Bibel

12:20 Ministerstvo zdravotníctva SR na sociálnej sieti uviedlo, že Správa štátnych hmotných rezerv ministerstvo ubezpečila, že čoskoro na Slovensku budú k dispozícii rúška.

12:12 V Poľsku je nakazených viac ako 60 ľudí. Na koronavírus včera v krajine jeden z infikovaných zomrel, informuje Zdrowie.wprost.pl. 12:05 Koronavírus nie je podľa právnikov dôvodom pre zníženie či zvýšenie dohodnutej ceny. Vírus a opatrenia s ním spojené môžu ospravedlniť neplnenie povinností zo zmlúv, ak predstavujú tzv. vyššiu moc. 12:03 Prezidentka Zuzana Čaputová aj budúci ministri sa stretávajú v rúškach.

11:56 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) poskytuje odkladnú zdravotnú starostlivosť iba v redukovanom režime. Rozhodovať bude závažnosť diagnózy a klinický stav pacientov. 11:50 Horská záchranná služba (HZS) informuje turistov, že takmer všetky vysokohorské chaty vo všetkých horských oblastiach budú fungovať v obmedzenom režime alebo budú zatvorené. 11:35 Od soboty do pondelka vrátane budú na hraničných priechodoch s Poľskom prítomné policajné hliadky. Informoval o tom Igor Pavlík, hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. „Občanov smerujúcich na nákupy do Poľska, ktorí nerešpektujú prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu, budú zastavovať a informovať o tom, že pri ceste späť na Slovensko sú povinní podstúpiť 14-dňovú karanténu,“ informuje polícia.

Posádky sanitiek, ktoré prevážajú pacientov vyšetrenie do nemocnice vo Varšave. Foto: SITA/AP

11:13 Jedna z najväčších slovenských gastro spoločností zatvára svoje reštaurácie, bary a kluby. Manažment skupiny Medusa, ktorá prevádzkuje vyše 40 prevádzok a zamestnáva 1 400 ľudí v troch krajinách, sa rozhodol ponechať v prevádzke len jedálne v biznis centrách a u veľkých korporátnych klientov.

11:08 V bratislavskom Novom Meste zatvorili tržnicu aj lanovku na Kamzík. Mestská časť o tom informovala na svojej internetovej stránke.

10:51 Meranie teploty či dezinfekcia rúk pri vstupe sú opatrenia, ktorými sa riadi už aj Prezidentský palác. Pri vchodoch do paláca je umiestnená dezinfekcia rúk, zástupcom médií pri vstupe merajú teplotu.

10:45 Dvojročný chlapec, ktorý bol hospitalizovaný s koronavírusom v Detskej Fakultnej nemocnici v Košiciach, je už doma v izolácii.Informovala o tom hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

10:42 Distribútori elektrickej energie prerušia práce na elektrických vedeniach, pôvodne avizované odstávky elektriny teda nebudú.

10:32 Nateraz jediná pacientka z územia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorej potvrdili nákazu koronavírusom, má mierny priebeh ochorenia. Po zasadnutí rozšíreného Štábu pre krízové situácie TSK o tom informovala riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková. Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku zo 46 osôb testovaných v kraji pre podozrenie na koronavírus bolo 39 výsledkov negatívnych, na výsledky šiestich testov sa čaká.

10:07 Magistrát mesta Košice odporúča občanom, aby nepoužívali vo svojich firmách, obchodných prevádzkach a ďalších priestoroch vrátane bytov klimatizáciu alebo vzduchotechniku. Jedným z ďalších opatrení proti šíreniu koronavírusu je aj úplne uzatvorenie košickej zoo. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian. 9:59 Súkromný slovenský letecký prepravca Go2Sky ponúka vláde pomoc pri preprave občanov SR späť do vlasti. Na Letisku Bratislava má k dispozícii lietadlo Boeing 737-800 spolu s posádkou, ktoré dokáže prepraviť 189 cestujúcich a takmer 9 ton zdravotníckeho materiálu odkiaľkoľvek. Vláda zatiaľ neuvažuje, že by Slovákom uviaznutým v zahraničí, pomohla dostať sa domov. 9:56 Jedenásť mŕtvych a 802 nakazených nie je dôvodom na opatrenia, myslí si britská vláda. Ľuďom odporúča umývať si ruky a keď sú chorí, zostať doma.

9:07 Slovenská pošta od soboty 14. marca až do odvolania zatvára počas víkendov všetky svoje prevádzky v obchodných centrách. Podľa potreby a vývoja situácie obmedzí aj otváracie hodiny ostatných pobočiek.

8:40 Desiatim ľuďom, ktorí boli v kontakte s mužom s potvrdeným vírusom Covid-19 s pobytom v Dolnom Dubovom v okrese Trnava bola nariadená 14-dňová karanténa a boli im odobraté vzorky na zistenie koronavírusu. Z týchto ľudí prišli podľa starostu Jozefa Čapkoviča do priameho kontaktu s nakazeným mužom dvaja ľudia.

8:22 Prvé prípady nákazy koronavírusom hlásia Venezuela a Portoriko.

8:16 Spojené štáty si predvolali čínskeho veľvyslanca po tom, ako vysokopostavený predstaviteľ Pekingu na Twitteri vyhlásil, že pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2 mohol vyvolať Washington. 8:01 Väčšina obyvateľov Spojeného kráľovstva nemá obavy, že by sa mohla nakaziť novým koronavírusom SARS-CoV-2. Štvrtina Britov pritom odmieta v súvislosti s pandémiou tejto potenciálne smrtiacej nákazy akokoľvek meniť svoje návyky. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre spravodajský server Sky News uskutočnila agentúra YouGov.

7:26 Letecké spoločnosti vrátane nízkonákladových Ryanair a easyJet zrušili poplatky za zmenu letov, upozorňuje stránka Fly4free.

7:17 Donald Trump vyhlásil v USA stav núdze. Na pomoc uvoľnil 50 miliárd dolárov.

7:10 Česko má už 150 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, potvrdil premiér Andrej Babiš.

7:05 Česká vláda rozhodla o zatvorení všetkých obchodov s výnimkou potravín, lekárni, drogérií a čerpacích staníc. Otvorené môžu byť aj predajne výpočtovej a spotrebnej elektroniky, potrieb pre domáce zvieratá, očné optiky a trafiky. Zatvorené musia od dneška až do 24. marca ostať reštaurácie, bary a podobné zariadenia. Netýka sa to závodných jedální a prevádzok rýchleho občerstvenia s predajom cez okienko. Herne a kasína sú zatvorené až do odvolania, sumarizuje Česká televize.

7:00 Na Slovensku nepristávajú lietadlá zo zahraničia a žiadne neodlietajú. Nechodia medzinárodné vlaky ani autobusy, lode môžu územím Slovenska len preplávať, no nesmú zakotviť. Hranice zatvorili Česko, Ukrajina aj Poľsko. Občania Slovenska sa však domov bez problémov dostanú.

6:57 Sobotňajší grafikon pre vlaky bude platiť aj v ďalších dňoch. Niektoré však budú jazdiť aj napriek tomu, že v sobotu nemajú, naopak, niektoré budú zrušené. Podrobný zoznam je na stránke ZSSK.