Koronavírus na Slovensku: Prípady koronavírusu aj mimo Bratislavy, hranice sú zatvorené (online)

10:29 V Rakúsku doteraz potvrdili 428 prípadov infekcie koronavírusom, z ktorých sa jedno skončilo smrťou nakazeného. Celkovo v krajine otestovali viac ako 6 500 ľudí, uvádza Salzburg24.at.

10:20 Česká republika má aktuálne 117 nakazených, informuje Idnes.cz. V zahraničných oblastiach, kde sa vyskytuje koronavírus, sa má momentálne nachádzať vyše 200-tisíc Čechov, dopĺňa portál.

10:13 Šíriaci sa koronavírus zasiahol aj dianie v zámorských športových súťažiach. Po basketbalovej NBA a futbalovej MLS vo štvrtok oficiálne zrušili aj zápasy hokejovej NHL.

10:11 Mestské úrady v Hlohovci a Piešťanoch budú fungovať len vo veľmi obmedzenom režime. V Hlohovci bude čiastočne k dispozícii klientske centrum, zabezpečovať bude len služby podateľne a matriky, v Piešťanom budú úradníci vybavovať len telefonáty a e-maily.

10:08 Od pondelka 16. marca budú premávať všetky linky MHD v Bratislave podľa cestovných poriadkov pre školské prázdniny. Mimoriadne bude premávať aj linka 133.

10:07 Od piatku 13. marca ruší IDS BK cezhraničnú dopravu. „Nebudú premávať autobusové linky 801, linka dopravcu Slovak Lines do Hainburgu ani vlaková linka S8 zo železničnej stanice Petržalka cez železničnú stanicu Rusovce do Maďarska,“ informuje IDS BK. Ruší sa aj železničné spojenie do Rakúska.

10:08 Od pondelka 16. marca budú premávať všetky linky MHD v Bratislave podľa cestovných poriadkov pre školské prázdniny. Mimoriadne bude premávať aj linka 133.

10:07 Od piatku 13. marca ruší IDS BK cezhraničnú dopravu. „Nebudú premávať autobusové linky 801, linka dopravcu Slovak Lines do Hainburgu ani vlaková linka S8 zo železničnej stanice Petržalka cez železničnú stanicu Rusovce do Maďarska,“ informuje IDS BK. Ruší sa aj železničné spojenie do Rakúska.

10:05 Integrovaná doprava v Bratislavskom kraji bude premávať v mimoriadnom režime. Zmeny sa týkajú prímestských spojov IDS BK, ako aj MHD v hlavnom meste.