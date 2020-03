Koronavírus nie je dôvodom na zmenu zazmluvnenej ceny, právnici opisujú možné situácie

Podmienky sa nedajú zmeniť jednostranne

14.3.2020 (Webnoviny.sk) - Koronavírus nie je dôvodom pre zníženie či zvýšenie dohodnutej ceny. V rámci zmluvných vzťahov a neplnenia si povinností zo zmlúv záleží na tom, či zmluva obsahuje dojednanie o vyššej moci a ako presne je v zmluve toto ustanovenie formulované. Aktuálne sa koronavírus ako najväčšia téma dotýka všetkých oblastí nášho života, a teda aj práva.A ako konštatujú právnici z advokátskej kancelárie Havel & Partners, klienti sa na nich v posledných dňoch obracajú s otázkami v oblasti dodávateľsko-odberateľských zmluvných vzťahov.Dôsledky koronavírusu, resp. opatrení s ním spojených sa môžu prejaviť ako na strane dodávateľov, tak na strane odberateľov. Dodávateľ bude musieť napríklad zmeniť spôsob prepravy svojich výrobkov a tým sa zvýšia jeho náklady. Objednávateľ reklamy na športovú akciu, ktorá sa koná bez účasti divákov, nedocieli očakávaný účel dohodnutého reklamného plnenia."Slovenská právna úprava nepozná zákonné ustanovenie, ktoré by v prípade podstatnej zmeny okolností postihnutej strane umožňovalo jednostranne zmeniť podmienky zmluvy, vrátane zníženia či zvýšenia dohodnutej ceny," konštatujú právnici z Havel & Partners. Postihnutá strana teda nemôže bez splnenia ďalších podmienok prikročiť k jednostrannému zvýšeniu či zníženiu dohodnutej ceny.Koronavírus a opatrenia s ním spojené môžu ospravedlniť neplnenie povinností zo zmlúv, ak predstavujú tzv. vyššiu moc. "Nároky a postup sa budú líšiť podľa toho, či zmluva obsahuje dojednanie o vyššej moci alebo nie a súčasne ako je presne v zmluve formulované toto ustanovenie, ktorému sa pri uzatváraní zmlúv často, bohužiaľ, príliš pozornosti nevenuje," informujú právnici z Havel & Partners. Je nutné, aby prekážka v podobe koronavírusu, resp. s ním spojených vládnych opatrení bola príčinou nesplnenia povinnosti riadne a včas. "Výrobca autodielov napríklad nemôže ospravedlniť omeškanie dodávok s odvolaním na koronavírus, ibaže by vláda nariadila zatvorenie závodov alebo podstatná časť jeho zamestnancov bola v karanténe alebo ochorela," uvádzajú právnici z Havel & Partners.Klienti sa na advokátsku kanceláriu obracajú aj s otázkou, či môže byť koronavírus dôvodom pre zánik záväzkov zo zmlúv. Zánik však môže nastať len za predpokladu, že plnenie nie je možné poskytnúť ani za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi, s pomocou inej osoby alebo až po dojednanom čase."Ak je zakázané napríklad kultúrne podujatie, na ktorého konaní v neskoršom termíne druhá strana podľa vedomia povinnej strany v čase uzavretia zmluvy nemá záujem, a druhá strana na náhradnom termíne ani nebude trvať, nastáva prípad nemožnosti plnenia a záväzok zo zmluvy zaniká," uvádzajú právnici z Havel & Partners. O nemožnosť plnenia by však nešlo, ak by sa podnikateľ z vlastnej iniciatívy z preventívnych dôvodov rozhodol napríklad prerušiť výrobu vo svojom závode.