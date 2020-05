Politické strany zinkasujú za voľby viac peňazí, hnutie OĽaNO má dostať vyše 21 miliónov eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.5.2020 - Politické strany dostanú od štátu príspevok na súčasné volebné obdobie dokopy 76 miliónov eur. Oproti minulému volebnému obdobiu je to viac o 17,5 milióna eur. Najväčší príspevok od štátu získa víťaz februárových parlamentných volieb hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), viac ako 21,25 milióna eur. Vyplýva to z grafu Ministerstva financií SR, ktorý zverejnilo na sociálnej sieti.Finančné príspevky dostanú všetky politické strany, ktoré vo voľbách získali viac ako 3 percentá hlasov. Parlamentným stranám sa prostriedky rozdelia na štyri časti, pričom celú sumu dostanú v prípade, že sa riadne dokončí súčasné štvorročné volebné obdobie.Strana Smer-sociálna demokracia na základe svojho volebného výsledku získa 15,71 milióna eur a hnutie Sme rodina 7,42 milióna eur.Nad päť miliónov dostane opozičná strana Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko (7,24 milióna eur), vládne strany Sloboda a Solidarita (5,62 milióna eur) a Za ľudí (5,21 miliónov eur).Peniaze od štátu získajú aj strany, ktoré sa do parlamentu nedostali. Koalícia Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia získa 4,39 milióna eur, Kresťanskodemokratické hnutie 2,93 milióna eur, strana Maďarská komunitná spolupatričnosť 2,46 milióna eur, Slovenská národná strana 1,99 milióna eur a Dobrá voľba 1,93 milióna eur.