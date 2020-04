Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 13 prípadov, situácia v USA sa zlepšuje (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)

09:47 Na Slovensku pribudlo 13 nových prípadov nákazy koronavírusom, otestovali 4828 vzoriek. Celkovo je pozitívne testovaných 1373 ľudí.

09:24 Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch na Twitteri predstavil druhú vlnu uvoľňovania karanténnych opatrení, ktorá začne platiť v pondelok 27. apríla.

09:17 Poslanec NR SR Marián Viskupič (SaS), ktorý je odporcom prehnaného obmedzovania obyvateľov, na Facebooku citoval rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza: „Toľko slobody, koľko je možné a len toľko obmedzení, koľko je nutné„.

09:02 Bratislavská vodárenská spoločnosť v piatok znova otvorila pre verejnosť záhradu Vodárenského múzea. Umožňuje to postupné rušenie protiepidemiologických opatrení. Spoločnosť ale vyzvala ľudí, aby dodržiavali dvojmetrový odstup, nevytvárali skupinky a nosili v priestoroch záhrady rúška. Na základe rozhodnutia krízového štábu spoločnosti však nebudú otvorené toalety.

08:11 Guvernér štátu New York Andrew Cuomo v piatok povedal, že COVID-19 neprišiel do New Yorku z Číny, ale z Európy. Zákaz cestovania z Číny do USA platil už od 2. februára, ciest z Európy sa dotkol až neskôr. New York potvrdil prvý oficiálny prípad 1. marca. Na základe výskumu Northeastern University Cuomo považuje za najpravdepodobnejšie zavlečenie nákazy z Talianska.

07:52 Zhruba štvrtina členov posádky talianskej výletnej lode Costa Atlantica, ktorá kotví v Japonsku, je nakazených koronavírusom. Testy ukázali, že zo 623 členov posádky je nakazených 150.

07:30 V Česku oddnes platí voľnejší režim. Vláda zrušila zákaz voľného pohybu a povolila združovanie 10 osôb. Od pondelka sa otvárajú veľké obchody, dokonca aj ZOO Praha. Jej kapacita však bude obmedzená na 8500 návštevníkov.

07:19 V Španielsku, Francúzsku aj Taliansku, ktoré patria medzi najviac zasiahnuté krajiny, sa situácia začína zlepšovať. V piatok tam zomrelo na jmenej ľudí za posledný mesiac. Celkov v týchto troch krajinách oficiálne evidujú v súvislosti s koronou takmer 71-tisíc úmrtí.

07:11 Čína vyslala do Severnej Kórei zdravotnícky tím pod vedením vysokého štátneho úradníka. Ten má radiť severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi pri riešení krízy. Napísala to agentúra Reuters.

07:07 V USA zomrelo v piatok na koronavírus 1959 ľudí, čo je najmenej za ostatné 4 dni. Počet nových prípadov však vyletel na rekordných 38 958.

07:03 Ochoreniu Covid-19 už vo svete podľahlo viac ako 197-tisíc ľudí a počet potvrdených prípadov sa prehupol cez 2,8 milióna.

6:00 Vitajte pri online prenose (minúta po minúte). Aj dnes vám prinesieme aktuálne informácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu.