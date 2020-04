Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 66 nakazených, Matovič predstaví plán na otváranie ekonomiky a prevádzok (online)

11:32 Pezinok dá otestovať zamestnancov Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) pre seniorov, ktoré je v správe mesta.

11:13 Česi môžu od utorok opäť cestovať do zahraničia. Ako však informuje Česká televízia , iba v odôvodnených prípadoch akými sú napríklad úradné povinnosti, služobné cesty, pohreb či návštevu rodiny. Ak, ale strávia v zahraničí viac ako 24 hodín, čaká ich 14-dňová karantény.

10:43 V USA sa zvýšil počet obetí na 23 644, testy potvrdili ochorenie Covid-19 u takmer 588-tisíc ľudí.

10:13 Väčšina slovenských profesionálnych vojakov z Afganistanu príde na Slovensko. Niektorí ich kolegovia v Pobaltí si tam však predĺžia pobyt o šesť mesiacov. Pre agentúru SITA to uviedol v rozhovore minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

9:58 Medzinárodný menový fond (MMF) na šesť mesiacov odpustí splácanie dlhov 25 najchudobnejším krajinám sveta. Vynaloží na to sumu 500 mil. zo svojho fondu na zmierňovanie dopadov katastrof. Dotknuté štáty tak budú mať viac zdrojov na boj s pandémiou koronavírusu. Oznámila to v pondelok výkonná riaditeľka MMF Kristalina Georgieva.

“Našim najchudobnejším a najzraniteľnejším členom to v úvodnej fáze šiestich mesiacov umožní splniť záväzky voči MMF a pomôže im to nasmerovať viac ich vzácnych finančných zdrojov do životne dôležitej núdzovej zdravotníckej a inej pomoci,“ uviedla Georgieva.

Dočasné oslobodenie od splácania dlhov sa týka 19 afrických krajín, Afganistanu, Haiti, Nepálu, Šalamúnových ostrovov, Tadžikistanu a Jemenu. V Afrike sú to Benin, Burkina Faso, Stredoafrická republika, Čad, Komory, Kongo, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Libéria, Madagaskar, Malawi, Mali, Mozambik, Niger, Rwanda, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Sierra Leone a Togo.

9:41 Premiér Igor Matovič (OĽaNO) bude mať po stretnutí s konzíliom odborníkov tlačovú konferenciu na tému: Ako otvoríme slovenskú ekonomiku. Po 11.00 vám ju prinesieme naživo.

9:22 Odborníci už dlho upozorňujú, že uzavreté priestory sú najpravdepodobnejším miestom prenosu koronavírusu z človeka na človeka. Dôkaz na podporu tohto tvrdenia zverejnili fínski vedci, ktorí pomocou počítačového simulačného modelu ukázali, ako sa mikrokvapôčky vírusu šíria medzi regálmi v obchode s potravinami.