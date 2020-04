Slovensko má viac ako 800 chorých na Covid-19, väčšina nových prípadov je z Pezinka

Na tlačovej besede o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. Pozitívne testovaných na toto ochorenie je tak na Slovensku spolu 836 osôb. Negatívny výsledok malo na Slovensku spolu už 29 217 vzoriek.

V nových potvrdených prípadoch za uplynulý deň je už zahrnutých aj 48 klientov z Domova sociálnych služieb v Pezinku. Ako uviedol šéf rezortu zdravotníctva, pozitívny výsledok malo 43 klientov a päť zamestnancov, 12 klientov je hospitalizovaných v Univerzitnej nemocnici Bratislava, jeden je na umelej pľúcnej ventilácii.

V zariadení odobrali ďalšie vzorky, výsledky by mali byť známe ešte v utorok. Krajčí dodal, že z pozitívne testovaných za uplynulý deň sú štyria pacienti v karanténnych strediskách.

Na Slovensku v pondelok pribudlo 66 nových prípadov ochorenia COVID-19 (koronavírus), medzi ktorými je aj 43 klientov a päť zamestnancov DSS Pezinok.

(Poznámka: dnešný nárast a výsledky testov z DSS Pezinok bude zahrnutý v zajtrajších komplexných štatistikách).

Celkovo je tak na Slovensku 835 ľudí pozitívnych na ochorenie COVID-19. Laboratóriá vyšetrili 1302 vzoriek, z toho 1236 bolo negatívnych. Počet testov s negatívnym výsledkom tak na Slovensku dosiahol 29 217.

Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 121 pacientov, z toho u 46 bol koronavírus potvrdený, v 75 prípadoch sa čaká na výsledok testov. V slovenských nemocniciach sú s ochorením COVID-19 na jednotke intenzívnej starostlivosti štyri osoby, štyria pacienti potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu.

Dobrá správa!

Podľa štatistík regionálnych úradov verejného zdravotníctva sa z ochorenia COVID-19 podarilo vyliečiť spolu 123 luďom na Slovensku. Z toho bolo 33 hospitalizovaných a 80 sa liečilo v domácej izolácii. Nárast vyliečených oproti včerajšku je tak plus 16 vyliečených.

Chorobe doteraz podľahli dve osoby.

Celkovo je na Slovensku vo vekovej kategórii nad 65 rokov podľa štatistík NCZI pozitívnych 101 osôb. Najviac ich je v okrese Pezinok – 29 žien a 10 mužov, nasleduje okres Bratislava – 13 žien a 9 mužov.

Z celkového počtu včerajších 1302 testov štátne laboratóriá urobili 1059 testov, zachytili 65 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 243 testov, jeden bol pozitívny.

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji – 264, nasledujú Košický kraj – 106, Prešovský kraj – 101, Žilinský kraj – 95,Trenčiansky kraj – 92, Trnavský kraj – 66, Banskobystrický kraj - 61 a Nitriansky kraj s 50 pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 425 mužov a 410 žien. Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 246 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 221, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 171 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 152 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 42 (u 3 osôb nie je uvedený vek).

Pozitívne prípady za včerajší deň:

Muž, 37 rokov, okres Nitra

Žena, 58 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 88 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 61 rokov, okres Pezinok, DSS

Muž, 39 rokov, okres Košice - okolie, v karanténnom stredisku Piešťany

Žena, 84 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 30 rokov, okres Bánovce nad Bebravou, v karanténnom stredisku VDZ VS Financie

Žena, 85 rokov, okres Pezinok DSS

Muž, 80 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 69 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 56 rokov, okres Pezinok, DSS

Muž, 66 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 89 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 86 rokov, okres Pezinok, DSS

Muž,10 rokov, okres Prešov

Muž, 56 rokov, okres Pezinok,DSS

Žena, 86 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 64 rokov, okres Pezinok, DSS

Muž, 86 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 88 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 60 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 79 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 84 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 78 rokov, okres Pezinok, DSS

Muž, 80 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 79 rokov, okres Pezinok, DSS

Muž, 73 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 52 rokov, okres Košice, v karanténnom stredisku Piešťany

Žena, 49 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 92 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 77 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 91 rokov, okres Pezinok, DSS

Muž, 67 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 91 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 87 rokov, okres Pezinok, DSS

Muž, 85 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 82 rokov, okres Pezinok, DSS

Muž, 90 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 38 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 87 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 82 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 90 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 91 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 82 rokov, okres Pezinok, DSS

Muž, 83 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 72 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 83 rokov, okres Pezinok, DSS

Muž, 65 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 44 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 78 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 80 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 86 rokov, okres Pezinok, DSS

Žena, 26 rokov, okres Námestovo

Muž, 43 rokov, okres Brezno, v karanténnom stredisku Lešť

Žena, 64 rokov, okres Michalovce

Žena, 95 rokov, okres Košice - okolie

Muž, 56 rokov, okres Košice - okolie

Žena, 49 rokov, okres Pezinok

Muž, 27 rokov, okres Bardejov

Žena, 64 rokov, okres Dolný Kubín

Muž, 76 rokov, okres Pezinok, DSS (nový oproti včerajšiemu dňu)

Muž, 31 rokov, okres Bratislava

Žena, 23 rokov, okres Banská Bystrica

Žena, 78 rokov, okres Bratislava

Žena, 86 rokov, okres Bratislava

Žena, 88 rokov, okres Bratislava