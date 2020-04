Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 66 nakazených, Sulík nerozumie uvažovaniu Matoviča (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte) 18:26 Ponechať rozhodovanie o uvoľňovaní opatrení iba na epidemiológov nie je podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka správne. 18:09 Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom vo Švédsku presiahol tisíc. Anders Tegnell z národného Úradu verejného zdravotníctva informoval, že za uplynulý deň zaznamenali 114 nových úmrtí, čím celkový počet vzrástol na 1 033. Dvadsaťdva odborníkov z oblasti verejného zdravotníctva v utorok vyzvalo tamojších politikov, aby zakročili, pretože Úrad verejného zdravotníctva v tomto podľa nich zlyhal. Odvolávali sa pritom na vysokú mieru smrtnosti v porovnaní so susednými štátmi. Tegnell ich kritiku odmietol s tým, že dáta, ktoré odborníci predložili, sú „chybné“. Švédsko bojuje proti pandémii nového koronavírusu relatívne miernymi opatreniami, hoci tam zaznamenali prudký nárast úmrtí. Úrady odporučili obyvateľom, aby sa sociálne dištancovali. Školy, bary a reštaurácie sú však stále otvorené a zakázané sú len stretnutia viac ako 50 ľudí. 17:57 Dôležitá a praktická rada pre pacientov s Covid-19: Použité rúška či vreckovky neseparujte. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 17:29 Taliansko v utorok pristúpilo k ďalšiemu uvoľneniu opatrení prijatých v rámci boja proti šíreniu koronavírusu. 17:16 Svetová ekonomika, ktorú poškodzuje pandémia koronavírusu, v tomto roku podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) upadne do najhoršej recesie od hospodárskej krízy z 30. rokov minulého storočia. Podľa prognózy, ktorú MMF zverejnil v utorok, sa globálna ekonomika v roku 2020 zmenší o tri percentá, čiže podstatne viac ako počas recesie z roku 2009, kedy klesla o 0,1 percenta. V roku 2021 však fond očakáva oživenie a rast svetovej ekonomiky o 5,8 percenta. Menový fond ďalej uviedol, že hospodárstvo USA podľa jeho predikcie v tomto roku oslabí o 5,9 percenta. Ekonomika 19-člennej eurozóny sa podľa predpovede fondu zmenší o 7,5 percenta, japonské hospodárstvo o 5,2 percenta a ekonomika Veľkej Británie o 6,5 percenta. Čína, v ktorej pandémia vznikla, podľa fondu v tomto roku dosiahne hospodársky rast na úrovni 1,2 percenta. Hlavná ekonómka MMF Gita Gopinathová uviedla, že kumulatívna strata globálnej ekonomiky by v tomto roku mohla byť až do 9 bil. USD. 17:09 Vláda v utorok rozšírila projekt podpory udržania zamestnanosti v čase krízy aj na veľkých zamestnávateľov. 16:54 Všetky výsledky odobratých vzoriek obyvateľov prešovskej lokality K Starej tehelni, ktorí sa v uplynulom období vrátili zo zahraničia, boli negatívne. Testy vykovali v nedeľu 12. apríla vyškolení vojenskí pracovníci 25 ľuďom z miestnej komunity, ktorí sa prednedávnom vrátili z Veľkej Británie, Nemecka a Belgicka. Ako agentúru SITA informoval hovorca Prešova Vladimír Tomek, mesto naďalej ponecháva v tejto časti mesta v platnosti sprísnené hygienické opatrenia. 16:28 Slovenské reštaurácie a kaviarne prosia vládu v otvorenom liste o pomoc pred prepúšťaním a bankrotmi. 16:19 Aktuálne je podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) na Slovensku hospitalizovaných 121 pacientov, z toho u 46 bol koronavírus potvrdený, v 75 prípadoch sa čaká na výsledok testov. V slovenských nemocniciach sú s ochorením Covid-19 na jednotke intenzívnej starostlivosti štyri osoby, štyria pacienti potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 16:05 V Rusku stúpa počet novonakazených koronavírusom tak prudko ako nikdy. 15:53 „Stále sme ešte nevyhrali a máme ešte nášľapné míny a najbližšie dva týždne ukážu ako sme na tom,“ uviedol po stretnutí s prezidentkou hlavný hygienik Ján Mikas. Problémom je aj nákaza v rómskych osadách. „Nebezpečenstvo prichádza aj zo zahraničia a uvoľňovanie opatrení bude záležať aj na tom, ako sa bude vyvíjať situácia v okolitých krajinách,“ uviedol. 15:46 Prezidentka Zuzana Čaputová po stretnutí s odborníkmi na epidemiológiu a ekonómami poďakovala ľuďom za ich zodpovedný prístup. „Podarilo sa nám spomaliť šírenie vírusu,“ vyhlásila. Okrem iného povedala, že ekonomika zmrazená mesiac prežije, ale dlhšie opatrenia by boli problém. Ľudia však podľa nej musia vedieť, kedy sa život vráti do normálu. Prezidentka Zuzana Čaputová. Foto: FB Zuzana Čaputová, www.facebook.com 15:17 Hospitalizovaných je už 14 klientov z Domova sociálnych služieb (DSS) v Pezinku. V utorok o tom informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB) Eva Kliská. „Aktuálne je v našej nemocnici z DSS v Pezinku hospitalizovaných 14 pacientov, deväť na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB, päť sa nachádza v pľúcnom pavilóne v Ružinove,“ uviedla Kliská a dodala, že všetkým pacientom bola nasadená adekvátna liečba, avšak vzhľadom k ich vysokému veku a pridruženým ochoreniam je ich stav veľmi vážny. „Sú pod stálym dozorom našich lekárov, ktorí robia všetko pre zlepšenie ich stavu. V tomto čase je na umelej pľúcnej ventilácii jeden pacient, ktorý sa nachádza na infekčnej klinike na Kramároch,“ uzavrela hovorkyňa. 15:05 Štát pokryje celú mzdu zamestnanca, ktorý pre koronakrízu nepracuje. Podľa šéfa rezortu práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina) vláda pomôže celkovo 1,1 miliónu ľudí a pomoc od štátu dosiahne vyše 200 miliónov eur mesačne. 14:53 Britská ekonomika môže v prvom polroku klesnúť až o 35 %. Vyplýva to z prognózy, ktorú zverejnil v utorok Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Odhad vychádza z predpokladu, že ekonomika bude v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu zatvorená tri mesiace. Pri naplnení tohto scenára miera nezamestnanosti koncom júna vzrastie na 10 % zo súčasných 3,9 %. Po uvoľnení reštrikcií sa však ekonomika pravdepodobne zotaví rýchlo bez trvalých následkov, tvrdí OBR. Za celý rok 2020 hrubý domáci produkt podľa prognózy klesne o 13 %. Predkrízový rastový trend by sa však mal obnoviť už v závere roka. 14:32 Pandémia koronavírusu môže viesť k vzostupu osýpok. Z dôvodu pandémie koronavírusu už očkovanie odložilo 24 štátov. 14:14 Niektoré nemocnice britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) využívajú servis spoločnosti Amazon s názvom Wish List (v preklade Zoznam želaní, pozn. SITA) na získanie vecí každodennej potreby pre zamestnancov aj pacientov. Podľa BBC News je takýchto zariadení v rámci Anglicka a Walesu najmenej desať. V zoznamoch sa nachádzajú položky ako krémy na ruky, žiletky, zubné kefky, dezodoranty, teplomery a rôzne iné hygienické výrobky. Ľudia môžu na Wish Listoch označiť položky, ktoré by si želali dostať od iných. Niektorým zdravotníkom sa však tento spôsob pomoci nepáči a vyzvali ľudí, aby podporili napríklad rodičov, ktorí prišli o prácu a musia živiť svoje deti. BBC dodáva, že objavili aj tretie strany, ktoré vytvorili zoznamy želaní v mene NHS. Našli na nich aj vitamíny, kávu, energetické tyčinky či kancelárske potreby. Zástupcovia South West Yorkshire Partnership Foundation Trust na svojej webstránke uviedli, že „vytvorili Wish List na pomoc zdravotníkom a pacientom počas šírenia koronavírusu“. Iné nadácie NHS zas chcú zabezpečiť „balíčky starostlivosti“ pre zamestnancov, ktorí musia zostať v nemocniciach. Niektorí už zrušili zoznamy po tom, ako sa dočkali silnej podpory verejnosti. „Vaša štedrosť nás naozaj prekvapila. 14:02 Mobilné testovanie ochorenia Covid-19 spustili už aj pred prešovskou nemocnicou. Odbery sa robia v čase od 8:00 do 13:00.

13:53 Keďže Rakúsko od utorka 14. apríla sprísnilo kontroly na hraniciach, slovenský rezort diplomacie v prípade letov na letisko Schwechat odporúča slovenským občanom po prílete bezodkladné opustenie územia Rakúska. „V prípade zotrvania platí na území povinná 14-dňová karanténa,“ upozorňuje ministerstvo s tým, že letecká spoločnosť môže žiadať potvrdenie, že cestujúci ma zabezpečený spôsob dopravy z Rakúska – potvrdenie o zaplatení taxislužby, lístok na autobus, lístok na vlak

13:46 Francúzsko odhaduje, že jeho ekonomika sa v tomto roku zmenší o 8 percent z dôvodu opatrení zameraných na obmedzenie šírenia koronavírusu. Krajina tak čelí najhoršej recesii od druhej svetovej vojny. Francúzsky minister financií Bruno Le Maire však v utorok pre televíziu BFM povedal, že predpoveď hospodárskeho poklesu je pravdepodobne optimistická. Francúzsko, ktoré je jednou z najbohatších ekonomík na svete, vynakladá peniaze na dočasné platby v nezamestnanosti a na pomoc firmám, ktoré sa dostali do ťažkostí. Le Maire uviedol, že stratégia Francúzska je založená na „zvýšení dlhu v záujme menšieho počtu bankrotov.“ Rast výdavkov v kombinácii s hospodárskym poklesom by však mohol posunúť deficit verejných financií Francúzska v tomto roku na úroveň 9 percent hrubého domáceho produktu, konštatoval v utorok francúzsky minister financií Gerard Darmanin. Krajina sa dostala do recesie už v prvom kvartáli, keďže obmedzujúce opatrenia vo svete poškodili odvetvie turizmu, ktoré je jednou z kľúčových častí francúzskej ekonomiky. Na základe rozhodnutia prezidenta Emmanuela Macrona sa reštrikcie predlžujú prinajmenšom do 11. mája. Podľa centrálnej banky krajiny by však každé dva týždne obmedzenia pohybu mohli viesť k zmenšeniu ekonomiky o 1,5 percenta. 13:27 Na Slovensku stúpol aj počet vyliečených pacientov, celkovo ich je už 113. Aktuálne je podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) hospitalizovaných 121 pacientov, z toho u 46 bol koronavírus potvrdený, v 75 prípadoch sa čaká na výsledok testov. V slovenských nemocniciach sú s ochorením Covid-19 na jednotke intenzívnej starostlivosti štyri osoby, štyria pacienti potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu.

13:11 Poľsko sa chystá zaradiť ku krajinám, ktoré plánujú postupne uvoľňovať niektoré opatrenia, ktoré zaviedli v boji proti šíreniu koronavírusu. Ako v utorok informoval poľský minister zdravotníctva Lukasz Szumowski, presný zoznam opatrení, ktoré vláda zvoľní, ešte nie je stanovený.

Do konca tohto týždňa sa na ňom dohodnú na vláde a oznámia ho verejnosti, pričom uvoľnenie opatrení začne platiť už od nedele. Už teraz je však podľa neho zhoda v tom, že sa uvoľnia niektoré regulácie pri nakupovaní, napríklad tým, že do obchodov bude povolené vpúšťať naraz viac ľudí, a tiež sa zruší plošný zákaz pre vstup občanov do lesov, parkov a na niektoré iné verejné priestranstvá.

Napriek tomu podľa Szumowského nie je pravdepodobné, že vírus zmizne po príchode teplého počasia, a treba radšej realisticky očakávať, že boj s pandémiou koronavírusu bude trvať možno aj celý rok.

13:02 Podľa profesora Pavla Jarčušku, prezidenta Slovenskej spoločnosti infektológov by leto mohlo spomaliť šírenie koronavírusu. Ako povedal na tlačovej konferencii, počasie s teplotami nad 27 stupňov Celzia a nízka vlhkosť vzduchu by nám teoreticky mohli pomôcť.

12:49 Na Slovensku v pondelok otestovali 1302 ľudí. Negatívny výsledkov malo celkovo už 29 217 testov.

12:39 Podľa premiéra Matoviča sa nebudú ešte otvárať prevádzky typu masáž, kaderník, ale aj reštaurácie. „O otváraní obchodov budú rozhodovať experti, nie ekonómovia,“ zdôraznil.

12:35 Ministerstvo zdravotníctva podľa šéfa rezortu Krajčího vydá presný zoznam, ktoré plánované operácie sa budú v nemocniciach robiť ako prvé.

12:30 Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) uviedol, že pri uvoľňovaní opatrení bude kľúčová disciplína. Momentálne sme podľa neho vo fáze číslo jeden, kedy sa snažíme o prežitie a udržanie ekonomiky. Fáza dva bude spočívať v jej reštarte.

12:21 Posledné budú podľa premiéra Matoviča otvorené prevádzky, kde bude najväčšie epidemiologické riziko.

12:11 „Budúci pondelok zverejníme úplne presný plán, kedy a aké prevádzky budeme otvárať,“ oznámil premiér Matovič. Na Slovensku sa postupne začnú robiť aj plánované operácie, ktoré boli pre koronavírus odložené.

12:04 Počet potvrdených prípadov na Slovensku sa za posledný zvýšil o 66, oznámil na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Marek Krajčí s tým, že 48 pochádza z Domova sociálnych služieb v Pezinku (43 pacientov, 5 zamestnancov), ďalšie štyri sú z karanténnych stredísk. Zo štandardného testovania pribudlo 14 nakazených.

11:48 Počet obetí ochorenia Covid-19 sa v Španielsku zvýšil nad 18-tisíc. Za posledný deň pribudlo 567 mŕtvych a celkovo ich už v krajine evidujú 18 056. Potvrdených prípadov pribudlo 3045 a spolu už pozitívne otestovali 172 541 ľudí. 11:41 Ochorenie Covid-19 sa šíri veľmi rýchlo. Nové dáta z celého sveta dávajú jasnejší obraz o novom koronavíruse, o jeho správaní a spôsobe, ako ho zastaviť a zaobchádzať s ním.

11:32 Pezinok dá otestovať zamestnancov Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) pre seniorov, ktoré je v správe mesta.

11:13 Česi môžu od utorok opäť cestovať do zahraničia. Ako však informuje Česká televízia, iba v odôvodnených prípadoch akými sú napríklad úradné povinnosti, služobné cesty, pohreb či návštevu rodiny. Ak, ale strávia v zahraničí viac ako 24 hodín, čaká ich 14-dňová karantény. 11:01 Sociálna poisťovňa zverejnila formulár pre odklad platenia poistného za marec 2020 Pre získanie rýchlejšej spätnej väzby formou notifikácie o zapracovaní požiadavky je podľa hovorcu Sociálnej poisťovne Petra Višvádera vhodné uprednostniť webovú verziu formuláru a jeho elektronické odoslanie.

10:43 V USA sa zvýšil počet obetí na 23 644, testy potvrdili ochorenie Covid-19 u takmer 588-tisíc ľudí.

10:13 Väčšina slovenských profesionálnych vojakov z Afganistanu príde na Slovensko. Niektorí ich kolegovia v Pobaltí si tam však predĺžia pobyt o šesť mesiacov. Pre agentúru SITA to uviedol v rozhovore minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

9:58 Medzinárodný menový fond (MMF) na šesť mesiacov odpustí splácanie dlhov 25 najchudobnejším krajinám sveta. Vynaloží na to sumu 500 mil. zo svojho fondu na zmierňovanie dopadov katastrof. Dotknuté štáty tak budú mať viac zdrojov na boj s pandémiou koronavírusu. Oznámila to v pondelok výkonná riaditeľka MMF Kristalina Georgieva. “Našim najchudobnejším a najzraniteľnejším členom to v úvodnej fáze šiestich mesiacov umožní splniť záväzky voči MMF a pomôže im to nasmerovať viac ich vzácnych finančných zdrojov do životne dôležitej núdzovej zdravotníckej a inej pomoci,“ uviedla Georgieva. Dočasné oslobodenie od splácania dlhov sa týka 19 afrických krajín, Afganistanu, Haiti, Nepálu, Šalamúnových ostrovov, Tadžikistanu a Jemenu. V Afrike sú to Benin, Burkina Faso, Stredoafrická republika, Čad, Komory, Kongo, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Libéria, Madagaskar, Malawi, Mali, Mozambik, Niger, Rwanda, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Sierra Leone a Togo. 9:41 Premiér Igor Matovič (OĽaNO) bude mať po stretnutí s konzíliom odborníkov tlačovú konferenciu na tému: Ako otvoríme slovenskú ekonomiku. Po 11.00 vám ju prinesieme naživo. 9:22 Odborníci už dlho upozorňujú, že uzavreté priestory sú najpravdepodobnejším miestom prenosu koronavírusu z človeka na človeka. Dôkaz na podporu tohto tvrdenia zverejnili fínski vedci, ktorí pomocou počítačového simulačného modelu ukázali, ako sa mikrokvapôčky vírusu šíria medzi regálmi v obchode s potravinami.

9:01 V Česku sa už z ochorenia Covid-19 vyliečilo viac ako 500 pacientov. Počet potvrdených prípadov sa už vyšplhal na 6059 a 147 ľudí zomrelo.

8:22 Na základe rozhodnutia pondelkového krízového štábu, ktorý sa konal v Krompachoch, niekoľko desiatok osôb na vlastnú žiadosť opustí uzavreté rómske osady na Spiši a bude presunutých do štátnej karantény.

7:59 Počet potvrdených prípadov vo svete sa blíži k dvom miliónom, ochoreniu Covid-19 už podľahlo takmer 120-tisíc a viac ako 452-tisíc pacientov sa vyliečilo.

7:32 Na dodržiavanie karanténnych opatrení v okolí Domova sociálnych služieb v Pezinku, kde sa ochorenie Covid-19 potvrdilo u 42 klientov a piatich zamestnancov, dohliada polícia.

V Domove sociálnych služieb v Pezinku na koronavírus ochorelo 47 ľudí (video)

7:16 Hasiči priblížili, ako sa pripravujú na odber vzoriek. „Hoci samotné odobranie vzorky z horných a dolných dýchacích ciest nie je zložité, vyžaduje si zo strany hasičov dôkladnú prípravu. Posádka sa pred touto činnosťou oblieka do ochranných pracovných prostriedkov, ktoré sú prevažne jednorázové a po ukončení odberov zlikvidované ako nebezpečný odpad,“ vysvetľujú na sociálnej sieti Facebook. Ako uviedli, používajú celotelový ochranný odev so všitou pokrývkou hlavy, respirátor alebo masku s filtrom, ochranné okuliare alebo celotvárový štít a minimálne dva páry rukavíc. „Po oblečení do ochranného odevu sa na celé telo príslušníka vrátane hlavy aplikuje virucídny prostriedok, ktorý zabezpečí ochranný film,“ priblížili hasiči s tým, že celý proces trvá asi päť minút.

6:54 Google sa opäť zmenil, v pondelok ďakoval všetkým predavačkám aj predavačom potravín a v utorok patrí poďakovanie pracovníkom verejnej dopravy.

6:26 Rakúsko od utorka rozšírilo hraničné kontroly. Pri vstupe do krajiny sa musíte preukázať lekárskym potvrdením o zdravotnom stave nie starším ako štyri dni s negatívnym testom na ochorenie Covid-19.

6:12 O polnoci sa skončili prísnejšie obmedzenia, ktoré Matovičova vláda prijala na obdobie veľkonočných sviatkov, od 8. do 13. apríla.