Koronavírus: Na Slovensku pribudlo osem nakazených, Matovič prehovoril o otváraní škôl a škôlok (online)

18:22 Rusko má už tretí najvyšší počet potvrdených prípadov na svete – 232 243. Ochoreniu Covid-19 už v krajine podľahlo 2116 ľudí.

18:09 Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia rozbehla v utorok výrobu v prevádzkach lisovňa, zvarovňa a lakovňa, ktoré pripravujú karosérie. V stredu pribudne aj montáž a automobilka tak po koronavírusom vynútenej prestávke vyrobí prvé vozidlá.

17:41 Konzílium by malo o otváraní škôl a škôlok na Slovensku rozhodnúť v pondelok 18. mája. Rodičia si budú môcť dobrovoľne vybrať, či dieťa nechajú doma alebo ho pošlú do škôlky či školy. Povedal to v utorok na tlačovej konferencii premiér Igor Matovič (OĽaNO) po návšteve Detského kardiocentra v Bratislave. Premiér tam zavítal pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek. Priblížil, že konzílium zasadalo zhruba tri hodiny a jeho jedinou témou bolo ujasnenie podmienok otvárania materských škôl a prvého stupňa základných škôl.

Matovič uviedol, že budúci pondelok 18. mája, ak sa nezhoršia podmienky a situácia bude pod kontrolou, budú môcť oznámiť „radostnú správu“. Cieľom utorňajšieho stretnutia konzília odborníkov bolo, aby sa dohodli presné podmienky, za akých budú materské a základné školy fungovať.

Rodičia budú môcť sami rozhodnúť, či dieťa do školy alebo škôlky pošlú. Žiaden rodič by tak nemal byť podľa Matoviča nútený. „Počíta sa s tým, že nie všetci rodičia pošlú svoje deti do škôlky, tým pádom nebudú všetky deti v škôlke. Zároveň počítame s tým, že bude maximálny počet detí na jednu triedu či skupinu 12,“ uviedol.

Presný termín otvárania škôl odmietol povedať, keďže sa o tom má rozhodnúť v pondelok 18. mája. Vysvetlil, že počas víkendu 16. a 17. mája bude Slovensko vidieť, aké sú dopady spustenia druhej a tretej fázy uvoľňovania opatrení. V prípade, že budú mierne, podľa Matoviča to bude znamenať väčšiu odvahu otvárať školy. „Všetko to musí byť po špičkách a opatrne, aby sme si nepokazili to, čo sme si horko-ťažko na Slovensku spoločnou zodpovednosťou vydobyli,“ priblížil.