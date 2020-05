Čína žiadala WHO, aby zdržala varovanie o novom koronavíruse. Chcela čas na nákup ochranných pomôcok

Podľa nemeckej Spolkovej spravodajskej služby (BND) mal čínsky prezident Si Ťin-pching o to telefonicky požiadať riaditeľa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa. Podľa portálu nemeckého týždenníka Der Spiegel WHO túto informáciu tajnej služby popiera.

BND zistila, že telefonát sa uskutočnil 21. januára. Čínsky prezident vtedy žiadal, aby WHO neinformovala svet o rozsahu šírenia epidémie COVIDu-19 vo Wu-chane. Svet sa nemal dozvedieť o vážnosti situácie.

Podľa nemeckej tajnej služby krajiny sveta stratili najmenej štyri týždne, počas ktorých sa mohli pripraviť na boj s novým koronavírusom. Dôvodom zdržania týchto informácií podľa BND bolo, že Čína chcela získať čas na nákup zdravotníckych a ochranných pomôcok v iných krajinách sveta.

Koronavírus sa začal šíriť koncom minulého roka, niektoré zdroje dokonca tvrdia, že prvé prípady sa objavili už v septembri. Peking však o novej nákaze a jej rozsahu informoval až s výrazným oneskorením.

WHO informácie tajnej služby na Twitteri popiera a tvrdí, že sú nepravdivé. Čínsky prezident a riaditeľ WHO údajne spolu 21. januára vôbec nehovorili.