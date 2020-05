 Polícia má stovky správ Vadalu a Troškovej. Písali si o rozchode, Smere aj výmene riaditeľa colnice

12.5.2020 - Správy, ktoré zachytili slovenskí policajti v telefóne Antonina Vadalu pri vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ukazujú, že s ním Mária Trošková ako hlavná štátna radkyňa neriešila len súkromné témy. Vadala od nej napríklad chcel, aby na colnicu v Michalovciach dosadila riaditeľa, ktorý by mu uľahčil biznis.





Evidovali ju ako bieleho koňa

Potrebovali dosadiť Pekaríka

Na colnici sa zmenil riaditeľ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Informuje o tom denník Sme na základe informácií z vyšetrovania vraždy, ktoré získala medzinárodná sieť investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP.org) a sprístupnila ich slovenským médiám. Denník píše, že Vadala opakovane Troškovú ubezpečoval, že aj keď sa rozišli, stále môžu byť priateľmi a navzájom si pomáhať.„Vieš, že mám rada smer aj premiér, keď nepoznám osobne, lebo 12 rokov som bojoval pre smer a budem ďalej, lebo veľa sú môj kamaráti,“ cituje denník Vadalovu správu určenú Troškovej z augusta 2017.Celkovo je vo Vadalovom telefóne viac ako 600 správ medzi ním a Troškovou. Väčšinou sú z roku 2014 a riešili v nich najmä svoj rozchod. Presne tridsať správ je však z roku 2017, keď bola Trošková hlavnou štátnou radkyňou. Trošková s Vadalom chodila asi štyri roky, spolu podnikali a rozišli sa v roku 2014.Vtedy začala pracovať ako asistentka pre vtedajšieho poslanca za Smer-SD Viliama Jasaňa. Správy z Vadalovho telefonátu zachytávajú aj toto obdobie.Trošková sa Vadalovi sťažovala, že pre ich vzťah si nevie nájsť prácu. Vadala jej tvrdil, že SIS na to nemá dôvod, pretože on nerobí nič nezákonné.„Siska ma eviduje ako tvojho bieleho koňa ty ch..j a mam to od najvyššieho človeka,“ odpísala mu podľa denníka Trošková.Od 1. marca 2015 začala Trošková pracovať pre Roberta Fica (Smer-SD) na Úrade vlády SR a o rok neskôr za ňou nasledoval aj Viliam Jasaň, ktorý sa stal šéfom krízového manažmentu. Jasaň na otázky takisto neodpovedal.Trošková vďaka svojej pozícii chodila na rokovania či zahraničné cesty s ministrami. Stále pritom komunikovala s Vadalom. Niekedy mu aj posielala fotky z oficiálnych podujatí s predstaviteľmi vlády.Vadala jej písal, že potrebuje na colnicu v Michalovciach dosadiť istého Pekaríka. Trošková, ktorá bola podľa správ stále na neho nahnevaná pre ich rozchod, sa najprv zdráhala. Vadala bol však neodbytný.„Prepáč nechcel som tá pochybnit len že sme dali z Bruno veľké peniaze na kauciu do Turecka a prídeme o tím keby neurobíme prácu a bez toho človeka nie vieme lebo nestiahne nakladať kamiónu na čas pracovne dobe a koniec som nervózni lebo všetko stoja jediná ty môžeš trocha pomoc prepáč,“ písal jej 15 marca 2017.Ako uvádza denník, na druhý deň Trošková odpísala Vadalovi, že sa mu snažila pomôcť. „Pýtala som sa a minister povedal, že on také veci nerieši. Takže sa musím opýtať na východe alebo priamo na vedení colnice,“ písala.Colníkov má pod sebou minister financií, ktorým bol v tom čase nominant Smeru-SD Peter Kažimír. Ten dnes šéfuje Národnej banke Slovenska.„Nie som si vedomý žiadnej komunikácie medzi mnou a Máriou Troškovou na uvedenú tému a nemal som ani dôvod sa takou vecou zaoberať,“ povedal Kažimír.Finančná správa pre denník potvrdila, že v tom roku sa naozaj na colnici v Michalovciach menil riaditeľ. Stal sa ním Viktor Mihalčík. Pri otázkach o možnom ovplyvňovaní výberu riaditeľa odkázala na políciu, ktorá aktivity Vadalovcov preverovala. Polícia do uzávierky na otázky Sme neodpovedala. Rovnako Fico a Trošková.