19:00 Kapské mesto sa stalo ohniskom šírenia nového koronavírusu v Juhoafrickej republike a zároveň jedným z ohnísk v rámci kontinentu. V obľúbenej turistickej destinácii doteraz potvrdili vyše 12-tisíc nakazených, čo je 63 percent zo všetkých prípadov v Juhoafrickej republike, kde do štvrtka zaznamenali 19-tisíc infikovaných, a zároveň zhruba 10 percent z 95-tisíc nakazených v rámci celej Afriky.

17:46 Trnavská automobilka Groupe PSA pridáva aj tretiu pracovnú zmenu. O vývoji pre ďalšie obdobie bude fabrika informovať vo štvrtok 28. mája.

17:23 Ministerstvo práce a sociálnych vecí pripraví v čo najkratšom čase legislatívu, ktorá umožní predĺženie zmlúv na určitý čas počas súčasnej koronakrízy.

16:29 Materské a základné školy otvorilo 17 členských krajín Európskej únie. V ôsmich krajinách sa do tried vrátili aj znevýhodnené deti, ktoré prechod na online výučbu zasiahol najviac.

15:57 Viac ako 2,4 mil. nových nezamestnaných v USA požiadalo minulý týždeň o štátnu podporu. Od začiatku pandémie koronavírusu v krajine, ktorá donútila milióny firiem, aby pozastavili svoju činnosť, o dávky v nezamestnanosti požiadalo približne 38,6 mil. Američanov. Informovalo o tom vo štvrtok ministerstvo práce USA. Pokračovanie rozsiahleho rušenia pracovných pozícií je odzrkadlením toho, že ekonomika upadá do najhoršej recesie od Veľkej hospodárskej krízy.

Rozpočtový úrad Kongresu USA tento týždeň uviedol, že podľa jeho odhadu sa za druhý kvartál ekonomika krajiny medziročne zmenší o 38 percent. Išlo by o najhoršie kvartálne oslabenie amerického hospodárstva v histórii. Podľa šéfa amerického Federálneho rezervného systému Jeromea Powella by nezamestnanosť v USA mohla kulminovať v máji alebo júni na úrovni 20 až 25 percent.

15:33 Vo Veľkej Británii zomrelo v dôsledku nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19, už celkovo 36 042 ľudí. Za posledný deň ich pribudlo 338. Pozitívne otestovali ďalších 2615 ľudí a celkovo ich v krajine od začiatku pandémie je už 250 908.

15:16 Dva mesiace v obmedzenom režime, otvorenie terás a interiérov za prísnych hygienických podmienok, zadlžovanie, ale aj zmeny v podobe zavedenia donáškových služieb a pultového predaja. Taká je realita vo väčšine gastro prevádzok na Slovensku, ktoré však stále nedostali ani sľúbené finančné príspevky.

14:54 Súdy aj napriek aktuálnej ešte stále mimoriadnej situácii rozhodujú o dočasnej ochrane podnikateľov rýchlo, a to zväčša do 24 hodín, pričom priemerný čas od potvrdenia o poskytnutí dočasnej ochrany vydaného súdom po zverejnenie v Obchodnom vestníku je v dĺžke do troch pracovných dní.

14:38 Pandémia koronavírusu drasticky znížila uhlíkové emisie na celom svete, tento stav však podľa vedcov nie je trvalý. Emisie skleníkových plynov sa znížili vďaka karanténnym opatreniam, ktoré jednotlivé krajiny postupne uvoľňujú.