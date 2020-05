11:22 Výroba v Kia Motors Slovakia by mala do konca júna prebiehať v dvojzmennej prevádzke.

Firma uviedla, že od 15. júna pravdepodobne bude prevádzkovať vnútroštátne lety iba vo Veľkej Británii a Francúzsku, pričom ďalšie linky sa budú pridávať, ak to bude možné a za predpokladu, že budú ziskové. Informuje o tom portál news.sky.com .

9:56 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že v stredu vo svete zaznamenali najvyšší denný prírastok nových potvrdených prípadov za 24 hodín od začiatku pandémie – viac ako 106-tisíc.

„S touto pandémiou nás ešte čaká dlhá cesta,“ skonštatoval v tejto súvislosti generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom-Ghebreyesus počas brífingu v Ženeve, pričom poznamenal, že „takmer dve tretiny týchto nových prípadov pripadajú na štyri krajiny“. Sú to Spojené štáty, Rusko, Brazília a India, potvrdila pre CNN epidemiologička Maria Van Kerkhove z WHO.

CNN však upozorňuje, že v hlásení prípadov WHO sú oneskorenia, takže to neznamená, že týchto 106-tisíc pacientov reálne testovali alebo započítali za uplynulých 24 hodín.