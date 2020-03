Britská vláda preplatí zamestnancom až 80 percent mzdy, oznámil to minister financií

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.3.2020 - Zamestnancom vo Veľkej Británii, ktorý v dôsledku pandémie koronavírusu prišli o prácu, uhradí štát až 80 percent ich hrubej mzdy. Oznámil to v sobotu minister financií Rishi Sunak. Kompenzácie budú čerpať firmy, ktoré udržia pracovné miesta, do výšky 2 500 libier na jedného zamestnanca.„Bezprecedentné opatrenia v bezprecedentných časoch“ zabránia prepúšťaniu zamestnancov v čase krízy, povedal Sunak.Pokiaľ firmy prijmú späť prepustených zamestnancov, vláda bude nahrádzať aj ich mzdy. Program platí počas troch mesiacov so spätnou účinnosťou od začiatku marca. Pokiaľ to ale bude potrebné, vláda účinnosť predĺži, povedal Sunak.