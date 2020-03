Video: Zatvorené úrady nezabránili svadbe, pár na ulici z okna zosobášil kamarát

Dvojica si povedala „áno“ na Washington Heights na Manhattane.

Pár sa chcel zosobášiť v októbri. Pre strach zo zhoršenej situácie súvisiacej s koronavírusom sa však rozhodli pre skorší obrad. Vo štvrtok navštívili sobášnu miestnosť a získali potrebné povolenie. V piatok sa však dozvedeli, že starosta mesta Bill de Blasio zatvoril úrady.

Jennings prezradila, že im neskôr Wilson oznámil, že má oprávnenie vykonávať civilné sobáše a ponúkol im svoju službu. Spýtali sa ho, či by ich mohol zosobášiť do 90 minút a on súhlasil. „Ukončili sme pracovné stretnutia, obliekli sme sa, zobrali sme nejaké kvety a namierili sme si to k jeho bytu, ktorý je hneď za rohom,“ objasnila.

Wilson počas obradu z okna čítal aj pasáž z románu Láska v čase cholery (1985), ktorý napísal Gabriel García Márquez. Dvojici zablahoželali aj okolití obyvatelia.





