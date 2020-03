Koronavírus (online) : Na Slovensku máme 3000 testov, Česko hlási už vyše 1000 prípadov a obetí v Taliansku rekordne pribudlo

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)

12:52 Česko omylom zadržalo ochranné pomôcky určené pre Taliansko a teraz sľubuje náhradu. Minister vnútra Jan Hamáček ich najprv označil za tovar špekulantov a Ústecký kraj si ich ponechal. Neskôr sa ukázalo, že časť bola pomoc z Číny.

12:18 Pellegrini tvrdí, že nemocnice dostali už začiatkom januára pokyn, aby sa predzásobili ochrannými pomôckami, z ktorých podľa neho doteraz čerpajú. Až potom dostali štátne hmotné rezervy príkaz, aby ich zabezpečili vo väčšom množstve.

12:15 Obmedzenia v Česku by sa mali začať uvoľňovať po Veľkej noci, počas sviatkov budú ešte platiť. Hranice budú zatvorené ešte minimálne pol roka, povedal šéf krízového štábu Roman Prymula. Do niektorých krajín nebude možné ísť ani na Vianoce.

12:13 Expremiér Peter Pellegrini odmieta kritiku, že Slovensko netestovalo dostatočne. Podľa neho včera na vláde hlavný hygienik potvrdil, že sa testovalo toľko, koľko bolo potrebné. „Nemali by klamať v tom, že Slovensko naschvál znižovalo čísla,“ dodal v TA3.

11:57 To čo nám tu zanechala vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD) je prázdny a nepripravený sklad,“ vyhlásil okrem iného Igor Matovič (OĽaNO) po stretnutí s predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR.

11:51 Do Česka z Číny dorazí ďalšie lietadlo s ochrannými pomôckami.

11:35 Argentínčan Paulo Dybala je tretím hráčom talianskeho futbalového klubu Juventus Turín, ktorý mal pozitívny test na ochorenie COVID-19. Spolu s rovnako nakazenou priateľkou Orianou Sabatiniovou sú v domácej karanténe a nemajú symptómy choroby. Z kádra „starej dámy“ sa nakazili aj obranca Daniele Rugani a stredopoliar Blaise Matuidi.

11:17 Tlačová konferencia premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) po stretnutí s predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR.

11:13 V Česku v sobotu vyšetrili 1880 ľudí, celkovo už urobili 15 584 testov, informoval na twitteri minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

11:02 USA sú už v počte potvrdených prípadov koronavírusu na treťom mieste. Pribudlo ďalších 2681 ľudí a spolu ich je 26 888. Prvá je Čína (81 054) a na druhom mieste je Taliansko (53 578), ktoré však má najviac obetí – 4825.

10:45 Na koronavírus bol údajne pozitívne testovaný aj pracovník Buckinghamského paláca, píše Daily Star s tým, že kráľovná Alžbeta odcestovala do Windsoru.

10:21 Najvyšší vodca Iránu ajatolláh Alí Chameneí odmietol akúkoľvek pomoc USA. Odvolal sa pritom konšpiračné teórie, že nový vírus vyrobili v Amerike. Okrem iného povedal, že ponúkané lieky sú možno len ďalším nástrojom na zhoršenie choroby a Američanom sa nedá veriť. Informáciu priniesla BBC.

10:04 Opatrenie sprísňuje aj Berlín – stretávať sa spolu môže maximálne desať ľudí, reštaurácie môžu jedlo iba rozvážať alebo si ho ľudia zoberú so sebou. Ako informuje CNN s odvolaním na údaje Inštitútu Roberta Kocha, mesto má už minimálne 866 prípadov ochorenie COVID-19.

9:57 Polícia na sociálnej sieti Facebook upozorňuje na podozrivú súťaž o rúška a vysvetľuje, prečo je podozrivá.

9:46 Paolo Maldini je ďalším prominentom z talianskeho futbalu pozitívne testovaným na nový koronavírus. Päťdesiatjedenročná legenda AC Miláno oznámila, že pozitívny test mal aj jeho 18-ročný syn Daniel, ktorý len nedávno absolvoval seniorský debut v tíme AC Miláno v Serie A. Podľa denníka Gazzetta dello Sport obaja sú v dobrom stave a nachádzajú sa v domácej izolácii už dva týždne. Zostanú v nej dovtedy, kým sa úplne klinicky nezotavia. 9:35 Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa v nedeľu stretne s predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR). Tlačovú konferenciu vám prinesieme po 11:00 naživo.

9:24 Medzi stovkami obetí zákerného koronavírusu v Španielsku je už aj bývalý prezident Realu Madrid Lorenzo Sanz. Zomrel vo veku 76 rokov aj na následky infekcie obličiek. Sanzovu smrť potvrdil jeho syn prostredníctvom twitteru. Lorenzo Sanz bol šéfom Realu Madrid v rokoch 1995 – 2000, v sezónach 1997/1998 a 1999/2000 kráľovský veľkoklub vyhral Ligu majstrov. „Taký koniec si otec nezaslúžil. Bol jeden z najstatočnejších a najpracovitejších ľudí, akých som poznal,“ uviedol Lotenzo Sanz ml.

9:16 Lombardsko, ktoré hlási v Taliansku najvyšší počet obetí koronavírusu zaviedlo prísnejšie opatrenia. Ako informuje BBC, zakázaná je akákoľvek vonkajšia športová aktivita (aj osamote) a prezident regiónu Attilio Fontana vyzval podniky, aby prerušili činnosť – výnimkou sú nevyhnutné dodávateľské reťazce. 9:06 V Česku sa počet potvrdených prípadov koronavírusu prehupol cez tisícku. Ako informuje ministerstvo zdravotníctva spolu ich majú 1047 a šiesti pacienti sa vyliečili. 8:53 Žena, ktorá šírila fake news o plánovanej karanténe pre celé Česko sa prihlásila na polícii.

8:42 Sociálna poisťovňa automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatého 14 -dňového ošetrovného bez toho, aby si rodič musel podávať novú žiadosť.

8:31 Turecko pritvrdilo opatrenia, obyvateľom nad 65 rokov a ľuďom s chronickými zdravotnými problémami zakázali vychádzať z ich domovov. Ministerstvo vnútra prikázalo zatvoriť všetky reštaurácie. Prevádzky však môžu fungovať formou donášky alebo si v nich zákazníci môžu jedlo vyzdvihnúť v balení. Predtým zakázali pikniky, keďže občania ignorovali žiadosť, aby zostali doma. V Turecku pribudlo za sobotu 277 nakazených koronavírusom. Počet mŕtvych stúpol o 12, čo znamená, že v krajine zomrelo celkovo 21 ľudí. Minister zdravotníctva Fahrettin Koca na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter potvrdil, že registrujú 947 infikovaných. Po celej krajine takisto distribuujú 15-minútový rýchlotest. 8.30 8:14 Americký viceprezident Mike Pence a jeho manželka Karen mali negatívny test na koronavírus.

8:05 V Taliansku hlásia najviac obetí z regiónu Lombardsko – 3095, spolu sa počet mŕtvych v sobotu zvýšil o ďalších 798 na 4825. Počet potvrdených prípadov vystúpil už na 53 578.

7:56 Po Lidli a Kauflande ohlásila namontovanie plexiskiel pri pokladniach aj Billa.

7:40 Maďarsko údajne plánuje sprísniť opatrenia – predĺžiť výnimočný stav do konca roka 2020, pozastaviť fungovanie parlamentu, nemohli by sa uskutočniť žiadne voľby ani referendá a za šírenie hoaxov by hrozilo väzenie až na päť rokov.

7:24 Obrovský Ruslan z čínskeho Šen-Čenu do Pardubíc priviezol päť miliónov rúšok, 1,6 milióna respirátorov, 120-tisíc ochranných oblekov, 80-tisíc ochranných okuliarov desiatky tisíc testov. Ako na twitteri informoval minister obrany Lubomír Metnar majú objednané ďalšie dva také lety.

7:13 Počet ľudi nakazeným koronavírusom na celom svete prekročil hranicu 300-tisíc. Ochoreniu podľahlo už 13-tisíc ľudí, najviac v Taliansku, Číne a Španielsku. 7:00 Vitajte pri online prenose (minúta po minúte). Aj dnes vám prinesieme aktuálne informácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Na Slovensku už máme 179 prípadov.

Počet prípadov koronavírusu na Slovensku sa v sobotu zvýšil o 41 na 179, susedné Česko ich hlási už takmer 1000. Nový premiér Igor Matovič (OĽaNO) po prvom rokovaní jeho kabinetu vyhlásil, že sme neboli na koronavírus pripravení a avizuje ďalšie opatrenia. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) uviedol, že Slovensko má k dispozícii 3-tisíc testov na nový koronavírus. V sobotu sa pritom otestovalo 450 vzoriek.

Kritická situácia je v Taliansku, kde v sobotu opäť prekonali smutný rekord, za jediný deň tam zomrelo 793 ľudí, čo je viac ako hlásila v sobotu celá Európa dokopy. Počet mŕtvych sa rapídne zvýšil aj v Španielsku, kde už ochoreniu COVID-19 podľahlo 1381 ľudí. Potvrdených prípadov koronavírusu stúpa po stovkách vo Francúzsku, Veľkej Británii.



