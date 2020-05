Koronavírus ovplyvní zvyšovanie príspevkov pre opatrovateľov, Krajniak navrhuje základné dávky ponechať

Výška príspevku

Negatívne finančné vplyvy

6.5.2020 (Webnoviny.sk) - Takmer 37-tisíc opatrovateľom v produktívnom veku a takmer 23,6-tisíca opatrovateľom, ktorí dostávajú dôchodkovú dávku, sa príspevok na opatrovanie od začiatku júla tohto roka nezvýši. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády o výške sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výške peňažného príspevku na opatrovanie, o ktorom by mala onedlho rokovať vláda.Základné výšky peňažného príspevku na opatrovanie a výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie navrhuje ministerstvo práce pod vedením ministra Milana Krajniaka (Sme rodina) ponechať na sumách platných od 1. júla minulého roka.Základná suma príspevku na opatrovanie pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) má tak zostať na súčasnej úrovni 430,35 eura. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie má byť naďalej v hodnote 4,18 eura."Vzhľadom na zužujúce sa možnosti štátneho rozpočtu v dôsledku prebiehajúcej krízy by zvyšovanie výdavkov na opatrovanie a osobnú asistenciu ohrozilo implementáciu chýbajúcich opatrení sociálnej inklúzie, napríklad pomoc pri integrácii pre osoby so zdravotným postihnutím na trhu práce, ktoré predstavujú vyššiu hodnotu za peniaze," uviedlo v návrhu ministerstvo práce a sociálnych vecí.Rezort práce a sociálnych vecí ešte za vedenia ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) predložil v marci tohto roka do pripomienkového konania návrh, aby sa príspevok pre poberateľov v produktívnom veku pri celodennom opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) zvýšil o 46,39 eura na 476,74 eura mesačne.Suma príspevku tak mala dosiahnuť výšku tohtoročnej čistej minimálnej mzdy. Ak poberateľ príspevku dostáva nejaký druh dôchodku a celodenne opatruje jednu osobu s ŤZP, príspevok mal ísť nahor o 23,19 eura na 238,37 eura. Stúpnuť mala od júla tohto roka aj sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie, a to o 64 centov na 4,82 eura.Táto sadzba slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Zvýšenie príspevkov na opatrovanie a sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie si malo v druhom polroku tohto roka zo štátneho rozpočtu vyžiadať 17,6 milióna eur a v budúcom roku 43,3 milióna eur."V schválenom návrhu rozpočtu verejnej správy predmetné výdavky však nie sú zabezpečené," upozorňuje ministerstvo práce a sociálnych vecí. Tvrdí, že so zvyšovaním peňažných príspevkov na opatrovanie nesúhlasila v rámci predbežného pripomienkového konania stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov.So zvyšovaním peňažných príspevkov, ako aj s následnými negatívnymi finančnými vplyvmi, ktoré nie sú zabezpečené, zásadne nesúhlasilo ani Ministerstvo financií SR. "Žiadalo výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšky peňažného príspevku na opatrovanie ponechať na ich pôvodnej úrovni a nezvyšovať ich," dodáva ministerstvo práce a sociálnych vecí.