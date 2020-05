V USA pribúdajú nakazení po tisícoch, ale Trump už chce začať vracať krajinu do normálu

Trump navštívil továreň na výrobu rúšok

Vírus sa ešte môže rozšíriť

6.5.2020 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump potvrdil, že krízový štáb Bieleho domu na boj proti koronavírusu postupne prestane pracovať, pričom podľa viceprezidenta Mikea Pencea by ho mohli rozpustiť do niekoľkých týždňov."Vraciame našu krajinu späť (do normálu)," povedal Trump v utorok počas návštevy továrne na výrobu rúšok vo Phoenixe v štáte Arizona.Demokratov zároveň obvinil z toho, že dúfajú, že jeho koronavírusová politika zlyhá, aby "mohli vyhrať voľby".Počet nových infekcií zaznamenaných za jeden deň v súčasnosti v USA presahuje 20-tisíc, obetí je denne viac než tisíc.Zdravotnícki predstavitelia v tejto súvislosti varujú, že vírus sa môže ešte viac rozšíriť, ak sa uvoľnia pravidlá obmedzujúce podnikanie.Kritici vyčítajú prezidentovi, že je v snahe o oživenie ekonomiky pred novembrovým volebným súbojom pripravený obetovať zdravie Američanov.Spojené štáty majú aktuálne 1,2-milióna potvrdených prípadov koronavírusu a viac než 70-tisíc mŕtvych, vyplýva z údajov Johns Hopkins University v Baltimore, ktorá monitoruje pandémiu.