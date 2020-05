Vladimír Krčméry: Príchod druhej vlny koronavírusu u nás dramaticky nepocítime

Podľa uznávaného odborníka má každá epidémia niekoľko vĺn a ak sa poučíme z chýb a budeme vedieť veci predvídať, príchod druhej vlny by sme v prípade, že príde, nemali dramaticky pocítiť .

„Ja osobne si nemyslím, že druhá vlna bude silnejšia,“ predpokladá profesor Krčméry, podľa ktorého sa zrejme nachádzame „na odlivovej časti“ prvej vlny ochorenia.

Otváranie hraníc bude závisieť od vývoja situácie

Doplnil, že Slovensko nezažilo mimoriadny „lockdown“ ako vo Wu-chane či drastické opatrenia prijaté v Španielsku. Po Veľkej noci u nás počty nakazených zažali klesať a my sa môžeme aj vďaka našej zodpovednosti vracať do normálneho života.

Uzavretie hraníc považuje profesor, ktorý počas svojej kariéry absolvoval už deväť epidémií, za dobrý krok: „Druhé vlny sú skoro všetky importované zo zahraničia.“

Či by bolo možné otvoriť hranice aspoň so susednými krajinami, bude podľa experta závisieť od vývoja situácie na Slovensku a v okolitých krajinách – ak bude podobný, mohli by sme o tom uvažovať.

Vakcínu by sme mohli mať už v lete

Priebeh pandémie by mohla ovplyvniť aj vakcína proti Covid-19, ktorej dostupnosť odborník odhaduje už na leto. Jedna z pokusných vakcín je momentálne v prvej až druhej fáze testovania a v USA už majú na spadnutie tretiu fázu, avizoval.