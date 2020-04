Koronavírus: Pribudlo 47 nakazených, vláda pomôže veľkým firmám a hrozia pokuty za porušenie obmedzení cez Veľkú noc (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)

15:50 Kia Motors Slovakia darovala Slovensku 200-tisíc eur na nákup pľúcnych ventilátorov. „Budeme ich vedieť zmysluplne využiť. Je to dar, ktorý bude skutočne zachraňovať životy,“ povedal minister hospodárstva Richard Sulík.

15:31 V anglických nemocniciach umrelo už 5655 ľudí v dôsledku nákazy koronavírusom. Od pondelka to je nárast o 758 úmrtí. Ďalších 19 nakazených podľahlo vo Walese.

15:20 Na Slovensku evidujeme k dnešnému dňu 13 vyliečených pacientov z ochorenia COVID-19. K doterajším deviatim pribudli ďalší štyria z Prešova, ktorí boli v domácej karanténe.

15:12 V slovenských nemocniciach je na pľúcnej ventilácii aktuálne šesť pacientov, na jednotke intenzívnej starostlivosti traja.

15:08 Denný nárast prípadov nákazy novým koronavírusom v Rusku prvýkrát prekročil 1000. Celkový počet infikovaných tak dosiahol 7497. Chorobe už podľahlo 58 ľudí, informoval Reuters.

15:03 Pracovníci Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Zvolen pomôžu s testovaním obyvateľov na koronavírus. Testovacie kapacity na Covid-19 vďaka tomu vzrastú o 200 a postupne až 300 testov denne. V laboratóriách, kde sa testuje napríklad vtáčia chrípka, tak budú odborníci z Veterinárneho ústavu analyzovať odobraté vzorky občanov.

14:59 Česi sa začínajú pýtať, ako to vyzerá so sľubom ministerky financií zrušiť daň z nadobudnutia nehnuteľnosti. Vláda na to zatiaľ nemala čas, trh stojí a čaká, či sa to naozaj podarí.

14:51 V Španielsku po prvý raz za uplynulých päť dní zaznamenali zvýšený denný nárast infikovaných a mŕtvych v dôsledku nového koronavírusu. Za uplynulých 24 hodín zomrelo 743 ľudí, pričom celkový počet obetí od začiatku tamojšej epidémie sa blíži k 13 800.

14:35 Miss Aglicko 2019 Bhasha Mukherjee prerušila charitatívne cesty po svete, vrátila sa do vlasti a po pobyte v karanténe sa zapojí do práce ako doktorka v nemocni Pilgrim Hospital v Bostone na východe Anglicka. Missku kontaktovalo so žiadosťou o návrat vedenie nemocnice, jej špecializáciou je respiračná medicína. Miss Anglicko 2019 Bhasha Mukherjee. Foto: Instagram 14:26 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala krajiny postihnuté pandémiou koronavírusu, aby neuvoľňovali epidemiologické opatrenia príliš skoro. Ako podľa agentúry Reuters povedal hovorca WHO Christian Lindmeier, skoré uvoľnenie by mohlo priniesť návrat nákazy. „Ak dostatočne nevyležíte chorobu, riskujete jej návrat a ďalšie komplikácie,“ vyhlásil. 14:20 Prehľad pozitívne testovaných v pondelok 6.4.

Muž – 58 – Malacky – v karanténnej stanici APZ BA

Žena – 57 – Bratislava – v karanténnej stanici APZ BA

Muž – 24 – Piešťany – v karanténnej stanici APZ BA

Žena – 26 – Poprad – v karanténnej stanici APZ BA

Muž – 29 – Nitra

Žena – 41 – Piešťany

Muž – 34 – Snina – v karanténnej stanici APZ BA

Muž – 34 – Nitra – v karanténnej stanici APZ BA

Muž – 25 – Trebišov – v karanténnej stanici APZ BA

Muž – 26 – Kežmarok – v karanténnej stanici APZ BA

Muž – 39 – Banská Bystrica – v karanténnej stanici APZ BA

Muž – 39 – Šaľa

Muž – 23 – Banská Bystrica – v karanténnej stanici APZ BA

Žena – 24 – Snina – v karanténnej stanici APZ BA

Muž – 42 – Piešťany – v karanténnej stanici APZ BA

Muž – 37 – Spišská Nová Ves

Muž – 62 – Bratislava

Žena – 28 – Banská Bystrica – v karanténnej stanici APZ BA

Žena – 33 – Brezno – v karanténnej stanici APZ BA

Žena – 26 – Banská Bystrica – v karanténnej stanici APZ BA

Muž – 32 – Spišská Nová Ves – v karanténnej stanici APZ BA

Žena – 28 – Bardejov – v karanténnej stanici APZ BA

Žena – 29 – Liptovský Mikuláš – v karanténnej stanici IVS BA

Muž – 24 – Spišská Nová Ves – v karanténnej stanici IVS BA

Muž – 50 – Poprad – v karanténnej stanici APZ BA

Žena – 61 – Žilina

Muž – 28 – Brezno – v karanténnej stanici APZ BA

Žena – 56 – Nové Zámky – v karanténnej stanici APZ BA

Žena – 27 – Trnava – v Gabčíkove

Žena – 64 – Prešov

Žena – 20 – Brezno

Muž – 21 – Čadca

Žena – 48 – Čadca

Muž – 17 – Banská Bystrica

Muž – 55 – Banská Bystrica

Muž – 54 – Prešov

Žena – 14 – Prešov

Muž – 40 – Vranov nad Topľou

Muž – 40 – Spišská Nová Ves – v Gabčíkove

Muž – 77 – Bratislava

Žena – 29 – Dunajská Streda

Muž – 23 – Skalica

Žena – 10 – Martin

Muž – 67 – Martin

Muž – 41 – Bratislava

Žena – 27 – Košice – adresa neznáma, vyšetrená v Košiciach

Žena – 77 – Banská Bystrica – adresa neznáma, vyšetrená v Banskej Bystrici 14:15 Africký kontinent má už vyše 10-tisíc prípadov nákazy koronavírusom, najviac ich je v Južnej Afrike. Nákaza sa objavila v 52 z 54 afrických krajín. Výnimkou je kráľovstvo Lesotho a Komorské ostrovy. Podľa agentúry AP však môže byť počet infikovaných oveľa vyšší, pretože africké krajiny majú veľmi slabé testovacie kapacity. 14:04 Európsky dozor nad ochranou údajov (EDPS) žiada, aby EÚ používala jednu spoločnú mobilnú aplikáciu na zber dát o používateľoch v čase šírenia koronavírusu. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) umožňuje spracovanie citlivých súkromných informácií v prípade ohrozenia verejného zdravia. 13:38 Dánsko sa rozhodlo opätovne otvoriť školy a škôlky, ktoré zatvorilo, podobne ako mnohé ďalšie krajiny, v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu.

13:05 Finančné prostriedky z prvej vyhlásenej eurofondovej výzvy na podporu opatrení proti dopadom pandémie koroanvírusu v objeme 13 miliónov eur môžu využiť zdravotníci, hasiči a záchranári. Informovala o tom v utorok podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) s tým, že výzva je otvorená do 30. apríla.

13:01 Ako na tlačovej konferencii informovali premiér Igor Matovič (OĽaNO) a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), vláda chystá pomoc aj pre cestovné kancelárie. 12:56 Po úveroch a hypotékach, bude možné si odložiť aj lízingové splátky, a to o tri mesiace a ak bude problém pokračovať, tak bude taká možnosť aj ďalšie tri mesiace. Vláda sa dohodla s lízingovými spoločnosťami a platí pre fyzické osoby – nepodnikateľov. 12:45 Počet potvrdených prípadov na Slovensku sa za posledný deň zvýšil o 47 na 582. Nové čísla oznámil minister zdravotníctva Marek Krajči v relácii Z prvej ruky na RTVS. 12:33 Konkrétne prepočty podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) urobí ministerstvo financií. S pomocou pre veľkých zamestnávateľov podľa neho vláda počítala, len najprv chceli vyriešiť opatrenia pre malých, stredných podnikateľov a živnostníkov. 12:29 „Veľkí“ zamestnávatelia majú podľa Petra Mihóka celkovo sedem požiadaviek. Považuje za dôležité, že sa nastavil dialóg a u vlády našli pochopenie. Kľúčové je, aby štát na seba prevzal časť osobných a mzdových nákladov zamestnancov všetkých podnikov. 12:23 Minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) povedal, že riešenia a opatrenie pre veľké priemyselné podniky predstavia do konca týždňa. 12:18 „Zamestnávatelia predložili svoj ‚wishlist‘,“ uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Všetky návrhy sú podľa neho triezve a oprávnené. 12:11 „Vláda tento týždeň prijme opatrenia pre veľké spoločnosti, ktoré pôsobia na Slovensku. Rozhodujúce je to, aby sme udržali zamestnanosť a neposielali ľudí na úrady práce,“ povedal Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). Ako dodal, veľkým zamestnávateľom ide o udržanie zamestnancov, likvidity a udržanie konkurencioschopnosti.

11:50 Odklad splatnosti marcových sociálnych a zdravotných odvodov pre zamestnávateľov s poklesom obratu o 40 % a viac sa týka len odvodov za zamestnávateľa.

11:42 V Nemecku sa počet prípadov nákazy blíži ku 100-tisícom. V utorok zaznamenali ďalších 3824 chorých, čím ich počet stúpol na 99 225. Ako informovala agentúra Reuters, ochoreniu Covid-19 už podľahlo 1607 ľudí. 11:30 Ministerstvo hospodárstva na sociálnej sieti Facebook stručný grafický prehľad, ktoré prevádzky môžu byť v súčasnosti otvorené. Ako však pripomína stále je potrebné dodržiavať prísne hygienické opatrenia.

11:19 Verejné bohoslužby ostávajú naďalej zakázané, nariadenie tak trvá aj počas veľkonočných sviatkov. Na súkromnej bohoslužbe sa môže zúčastniť výlučne celebrant a nevyhnutná asistencia, prípadne technický pracovník, ktorý zabezpečuje prenos pre veriacich.

10:20 Slovenskí vedci spojili sily a vyvinuli nový test na koronavírus. Bude sa vyrábať u nás a cieľom je, aby sme boli sebestačný. Ako povedal Robert Mistrík, čakajú na certifikáciu. Výrobu ukončia do dvoch týždňov a certifikácia by mala byť do troch týždňov. Testy darujú Úradu verejného zdravotníctva SR – malo by to byť 100-tisíc kusov.

9:39 Česi zmiernili niektoré opatrenia a minister zdravotníctva Adam Vojtěch na Twitteri avizuje, že ak sa bude epidemiologická krivka vyvíjať naďalej priaznivo, tak môže dôjsť aj k ďalším rušeniam prijatých obmedzení.

9:30 Premiér Igor Matovič (OĽaNO) bude mať spoločne s členom permanentného krízového štábu Robertom Mistríkom o 10:00 tlačovú konferenciu a témou bude „Slovenskí vedci spojili sily – 100 tisíc testov pre Slovensko“.

9:21 V areáli nemocnice v Žiari nad Hronom je v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) od pondelka zriadené mobilné odberné miesto pre testovanie pacientov na COVID-19. Ako agentúru SITA informovala komunikačná špecialistka ProCare a Svet zdravia Jana Fedáková, odberné miesto bude k dispozícii pre obyvateľov okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.

Zdravotníci žiarskej nemocnice robia výtery z hrdla a nosa indikovaným pacientom, ktorých na otestovanie určí RÚVZ v Žiari nad Hronom. Testovanie vykonávajú zdravotníci od 9:00 do 12:00 v pondelky, stredy a piatky, s výnimkou dní pred a po veľkonočných sviatkoch, keď sa robia odbery do stredy 8. apríla a po sviatkoch od stredy 15. apríla.

„Prvýkrát v pondelok 6. apríla otestovaných 12 pacientov. Tieto odbery sú organizované po dohode so všeobecným lekárom a RÚVZ na presný deň a čas, a to aj z dôvodu predchádzania zhromažďovania pacientov pred odberným miestom,“ uviedla Fedáková.

9:09 Odborníci sa zhodujú, že nosenie rúšok môže zabrániť prenosu Covid-19. Bez hygieny však nebudú účinné.

9:01 „Je to zbytočné mocenské gesto, ktoré môže vážne narušiť dôveru a spoluprácu naprostej väčšiny občanov so štátnymi orgánmi,“ kritizuje Peter Pellegrini prijaté obmedzenia na obdobie veľkonočných sviatkov.

8.52 Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline ponúka aprílový program aj po uzavretí kultúrnych inštitúcií prostredníctvom 27 virtuálnych podujatí.

8.51 Aktivita v nemeckom stavebnom sektore sa v marci znížila najprudšie za sedem rokov. Pokles pritom zaznamenali všetky podskupiny tohto odvetvia.

8.50 Vedenie Nemeckej futbalovej ligy (DFL) pripravuje plán ako dohrať bundesligovú sezónu bez divákov. Podľa informácií denníka Bild by na každom zápase mohlo byť najviac 239 ľudí.

8.49 Mexiko zaznamenalo v pondelok dosiaľ najvyšší denný nárast prípadov nákazy koronavírusu.

8.48 Celkový počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Českej republike stúpol k polnoci z pondelka na utorok na 4822. Za posledný deň pribudlo 235 pozitívnych prípadov.

8:47 Počet obetí na ochorenie Covid-19 vo svete stúpol na takmer 75-tisíc, celkovo bolo pozitívne testovaných už takmer 1,4 milióna ľudí.