Pellegrini: Premiér neverí ľuďom, obmedzenie pohybu je zbytočné gesto

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) neverí ľuďom a chce vidieť v uliciach policajtov a vojakov. Uviedol to expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na sociálnej sieti v reakcii na obmedzenie voľného pohybu osôb počas veľkonočných sviatkov, o ktorom rozhodla vláda. Na tvrdé sprísňovane podmienok pohybu občanov nevidí Pellegrini dôvod.





"Je to zbytočné mocenské gesto, ktoré môže vážne narušiť dôveru a spoluprácu naprostej väčšiny občanov so štátnymi orgánmi," doplnil Pellegrini. Pripomenul, že Slovensku sa aj vďaka ráznym opatreniam hneď na začiatku pandémie darí bojovať s koronavírusom lepšie ako v okolitých štátoch.Ľudia podľa neho nariadenia poctivo dodržiavajú. "Preto niet žiadneho dôvodu na ďalšie tvrdé sprísňovanie podmienok pohybu občanov. Ak by premiér dôveroval ľuďom a oni dôverovali jemu, stačilo by sa mu ľuďom verejne prihovoriť a poprosiť ich o spoluprácu," doplnil Pellegrini, podľa ktorého ale Matovič ľuďom nedôveruje.Expremiér verí, že Matovič nenájde v riešení problémov silovými zložkami nebezpečnú záľubu aj v budúcnosti. Pellegrini prosí všetkých, aby napriek pochybným dôvodom a vlastnému nepohodliu opatrenia rešpektovali. "Nenechajme si vziať našu solidaritu, súdržnosť a disciplínu, len spolu to zvládneme," apeluje na sociálnej sieti.Vláda v pondelok rozhodla, že voľný pohyb osôb bude od 8. do 13. apríla 2020 obmedzený. Výnimku z obmedzenia majú cesty do a zo zamestnania, na nákupy, návštevy lekára, pohreb príbuzného, pobyt v prírode v rámci okresu, prípadne v rámci Bratislavy a Košíc na území mesta. Hranice okresu, prípadne územia Bratislavy a Košíc, je potrebné rešpektovať aj v prípade starostlivosti o príbuzného či susedskej výpomoci.Zároveň vláda na spomínané obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Obmedzenie má zabrániť masovému navštevovaniu počas veľkonočných sviatkov, a tým riziku regresu doterajšej pozitívnej tendencie minimalizácie šírenia nového koronavírusu na Slovensku.Dodržiavanie zákazu by mali kontrolovať zložky rezortov vnútra a obrany, za nerešpektovanie hrozia postihy. Premiér avizoval tisícky hliadok v uliciach. Na cestovanie v prípade povolených výnimiek nebude potrebné vybavovať si potvrdenie.