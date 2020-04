Covid-19 zabil v New Yorku viac ľudí ako teroristický útok z roku 2001, hlásia najvyšší nárast obetí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.4.2020 - V americkom štáte New York zomrelo za uplynulých 24 hodín 731 pacientov s koronavírusom. Je to najvyšší denný nárast od vypuknutia tamojšej epidémie. V celom štáte doteraz zomrelo 5 489 ľudí. Informoval o tom guvernér Andrew Cuomo.V meste New York zabil koronavírus 3 202 osôb, čo je viac, ako zomrelo v dôsledku teroristického útoku z 11. septembra 2001, keď o život prišlo 2 753 osôb.