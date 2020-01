Koronavírus sa už objavil aj v Spojených arabských emirátoch, počet mŕtvych vzrástol na 132

Úrady potvrdili, že zachytili ochorenie u členov rodiny, ktorá sa vrátila z epicentra nákazy, čínskeho mesta Wu-Chan. Nekonkretizovali, koľko je vlastne chorých a aký je ich zdravotný stav.

Celkovo sa ochorenie na čínsky koronavírus potvrdilo u približne 6000 ľudí v Číne a tucet prípadov v iných krajinách. Počet obetí vzrástol na 132.

Austrálski vedci vytvorili kópiu koronavírusu

Austrálskym vedcom sa ako prvým mimo Číny podarilo vytvoriť kópiu nového koronavírusu. Svoj objav budú zdieľať so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), aby pomohli v snahe diagnostikovať ho a liečiť.

Výskumníci z Peter Doherty Institute for Infection and Immunity v Melbourne vytvorili kópiu koronavírusu zo vzorky od nakazeného pacienta. Tú im poslali minulý piatok.

Kópia vírusu by sa podľa lekárov dala využiť ako „kontrolný materiál“ na testovanie a bude pre jeho diagnostiku prelomová.

Môžu odhaliť infekciu u bezpríznakových pacientov

Podľa spravodajského portálu BBC by to mohlo zahŕňať aj test včasnej diagnostiky, ktorý by mohol odhaliť vírus u ľudí, u ktorých sa neprejavili príznaky.

„Protilátkový test nám umožní retrospektívne testovať podozrivých pacientov, aby sme mohli získať presnejší obraz o tom, ako je vírus rozšírený, a teda okrem iného aj o skutočnej úmrtnosti,“ vyjadril sa lekár Mike Catton zo zmieneného inštitútu.

Ako dodal, ich objav bude tiež nápomocný pri hodnotení účinnosti pokusných vakcín.

Nevie sa, či sa vírus prenáša aj pred objavením príznakov

Vírus v laboratóriu vytvorili už aj čínski vedci, no tí sa podelili len o jeho genómovú sekvenciu, nie o vírus samotný.

Nový koronavírus sa podľa tamojších odborníkov prenáša už počas inkubačnej lehoty, podobne ako bežná chrípka. Inkubačná lehota sa podľa WHO pohybuje od dvoch do 10 dní a zatiaľ nie je známe, či je vírus nákazlivý aj predtým, ako sa objavia symptómy.

Príznakmi nákazy wuchanským koronavírusom sú kašeľ, horúčka a pri závažných prípadoch dýchavičnosť a zápal pľúc.