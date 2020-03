Koronavírus vo svete a na Slovensku: Na Slovensku pribudlo 14 nakazených, Nemecko a Švajčiarsko sprísňujú opatrenia (online)

21:38 Na bratislavské letisko prileteli prví Slováci, ktorí pre koronavírus uviazli v zahraničí. Všetci pasažieri pôjdu v špeciálnom bezpečnostnom režime do povinnej karantény, kde im urobia testy na vírus COVID-19.

20:54 Počet obetí koronavírusu v Taliansku v piatok stúpol už na 4 032. Za posledných 24 hodín tak počet obetí v tejto krajine stúpol o hrozivých 627. Je to doteraz najvyšší nárast za jeden deň.

20:07 O ôsmej večer sa Slovenskom rozoznel potlesk. Ľudia z okien a balkónov takto vyjadrovali uznanie a podporu zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú v prvej línii boja proti koronavírusu.

19:44 Prísne opatrenia v súvislosti s koronavírusom budú možno trvať aj celý rok, pričom sa počas tohto obdobia zrejme budú striedavo sprísňovať a uvoľňovať. Tvrdia to britskí vedci z rôznych odborov, ktorí radia britskej vláde, ako má postupovať v boji s koronavírusom. V najlepšom prípade budú takéto opatrenia potrebné po dobu šiestich mesiacov, uvádza sa v správe, ktorú tento týždeň zverejnila Vedecká poradná skupina pre krízové situácie (SAGE).

19:37 Do Bratislavy dnes večer priletí lietadlo so 189 Slovákmi z Británie. Všetci pasažieri pôjdu do povinnej karantény a urobia im testy na koronavírus. V koordinácii s ministerstvom zahraničných vecí a ministerstvom vnútra sa pripravujú ďalšie evakuačné lety.