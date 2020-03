Briti najprv nechceli žiadne opatrenia, teraz možno pre koronavírus niektoré ponechajú aj rok

Odmieta tvrdé opatrenia

V najlepšom prípade budú takéto opatrenia potrebné po dobu šiestich mesiacov, uvádza sa v správe, ktorú tento týždeň zverejnila Vedecká poradná skupina pre krízové situácie (SAGE). Paradoxné je, že toto tvrdia vedci, ktorí radia britskej vláde, pričom tá až do tohto týždňa odmietala prijať akékoľvek tvrdšie opatrenia v boji s koronavírusom.

Počas období tvrdších opatrení by podľa týchto vedcov mali byť zatvorené školy – ktoré krajina práve v piatok zatvorila – a ľudia by sa tiež mali vyhýbať styku s inými osobami. Počas období miernejších opatrení môžu byť naopak školy otvorené a potreba sociálnej izolácie by sa mala vzťahovať len na najohrozenejšie skupiny obyvateľstva – teda seniorov a ľudí s vážnejšími zdravotnými problémami.

Správny prístup

Takýto prístup by podľa SAGE mohol udržať počet pacientov, ktorých stav bude vyžadovať hospitalizáciu na jednotkách intenzívnej starostlivosti, na takej úrovni, akú britské zdravotníctvo dokáže zvládnuť.

O tom, kedy má nastúpiť obdobie tvrdších a kedy obdobie miernejších opatrení, by sa podľa SAGE malo rozhodovať nie na úrovni celej krajiny, ale jej jednotlivých súčastí – Anglicka, Škótska, Walesu a Seveného Írska, prípadne na ešte nižšej úrovni.

Najstriktnejšie opatrenia budú podľa vedcov zrejme potrebné predovšetkým v Londýne.

Časový sklz

Britskí vedci ďalej odhadujú, že časový sklz medzi zavedením určitých opatrení a ich reálnym účinkom bude zhruba dva týždne, a konštatujú, že zatiaľ sa nedá spoľahlivo potvrdiť ani vylúčiť, či bude mať teplejšie počasie vplyv na spomalenie šírenia nového koronavírusu.

Uvádzajú ďalej, že masové nepokoje sú podľa nich „za týchto podmienok veľmi nepravdepodobné“ a u ľudí „pravdepodobne preváži altruizmus“.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránky britskej spoločnosti BBC.