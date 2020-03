Koronavírus vo svete a na Slovensku: Na Slovensku pribudlo 14 nakazených, vo svete zomrelo už viac ako 10-tisíc ľudí (online)

11:44 Nemocnica na Kramároch na Klinike infektológie a geografickej medicíny, zaviedla opatrenia, ktorými sa pripravuje na zvýšený počet pacientov, ktorí budú vyžadovať bežnú alebo intenzívnu liečbu. Nemocnica preto zriadila tzv. kontajnerové triedenie pacientov. Pracovisko umiestnila pred nemocnicu.

11:42 Viac než 99 percent ľudí, ktorí v Taliansku zomreli na nákazu novým koronavírusom, trpeli aj nejakým ďalším vážnym chorením. Väčšinou išlo o cukrovku, vysoký tlak alebo srdcovocievne ochorenie.

11:24 Mexiko doteraz neprijalo žiadne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Prezident Andrés Manuel López Obrador a jeho vláda tvrdia, že prísne opatrenia by sa tvrdo dotkli najmä chudobných a predstavovali pre všetkých Mexičanov veľkú psychickú záťaž.

11:20 Potravinári a predstavitelia cestovného ruchu spustili v týchto dňoch projekt s názvom „Pomôžme si navzájom“, ktorý rieši nedostatok zamestnancov v potravinárskej výrobe z dôvodu šírenia koronavírusu. V spoločne zdieľanom súbore budú môcť potravinárske podniky vpisovať počet chýbajúcich pracovníkov a na druhej strane prevádzkovatelia hotelov a reštaurácií dostupných zamestnancov.

11:16 Pekári nebudú baliť všetok chlieb a pečivo. Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu.

11:10 Dopady koronavírusu na zdravotné poistenie môžu byť drastické, varujú poisťovne. Výrazne im stúpnu náklady a poklesnú príjmy. Štát to bude musieť kompenzovať.

11:08 Ministerstvo vnútra SR podpísalo zmluvu na dodávku ďalších 500-tisíc kusov ochranných rúšok. Ako sa ďalej uvádza v zmluve zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, rúška by v rámci čiastočných dodávok mala pre rezort do 15. mája zabezpečiť spoločnosť Zornica Banko Fashion a.s. Náklady na zabezpečenie rúšok vyčíslili na 1 350 000 eur aj s DPH.