Sobota 28.3.2026
Meniny má Soňa
28. marca 2026
Košice majú novú Kráľovnú detských čitateľov, prvýkrát oceňovali aj školské fankluby
Metropola východu spoznala novú Kráľovnú detských čitateľov. Ako mesto Košice informovalo na sociálnej sieti, Kráľovnou detských čitateľov pre rok 2026 stala Michaela Rigdová zo ZŠ Fábryho 44. Na tróne ...
28.3.2026 (SITA.sk) - Metropola východu spoznala novú Kráľovnú detských čitateľov. Ako mesto Košice informovalo na sociálnej sieti, Kráľovnou detských čitateľov pre rok 2026 stala Michaela Rigdová zo ZŠ Fábryho 44. Na tróne vystriedala Hanu Štefanovú. Napínavé finále sa odohralo pred niekoľkými dňami v priestoroch LitParku.
„Šestica finalistov mala pred porotou náročnú úlohu. Mladí milovníci literatúry obhajovali svoje videoprezentácie a dokazovali, že čítanie je pre nich nielen záľubou, ale aj nástrojom, ktorým dokážu inšpirovať svojich rovesníkov,” uvádza samospráva. Novej panovníčke gratuloval aj viceprimátor mesta Marcel Gibóda, vyzdvihol tiež nadšenie pre literatúru a prezentačný talent mladých Košičanov.
V tomto ročníku podujatie oživilo historicky prvé oceňovanie školských fanklubov. Za najkreatívnejší transparent a najhlasnejšie povzbudzovanie boli ocenení žiaci zo ZŠ sv. Košických mučeníkov na Čordákovej 50. „Tí prišli podporiť svoju finalistku Martinu Takáčovú a za svoju energiu si odniesli bezplatné zápisné do knižnice i špeciálny workshop so spisovateľkou Lenkou Šafranovou,” doplnilo mesto.
Zdroj: SITA.sk - Košice majú novú Kráľovnú detských čitateľov, prvýkrát oceňovali aj školské fankluby © SITA Všetky práva vyhradené.
Pellegrini skritizoval chaos v zákonoch, parlament podľa neho prijíma legislatívu narýchlo a nekvalitne
Pellegrini skritizoval chaos v zákonoch, parlament podľa neho prijíma legislatívu narýchlo a nekvalitne