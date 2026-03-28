Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 28.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Soňa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. marca 2026

Košice majú novú Kráľovnú detských čitateľov, prvýkrát oceňovali aj školské fankluby


Zdieľať
park 676x451 28.3.2026 (SITA.sk) - Metropola východu spoznala novú Kráľovnú detských čitateľov. Ako mesto Košice informovalo na sociálnej sieti, Kráľovnou detských čitateľov pre rok 2026 stala Michaela Rigdová zo ZŠ Fábryho 44. Na tróne vystriedala Hanu Štefanovú. Napínavé finále sa odohralo pred niekoľkými dňami v priestoroch LitParku.


„Šestica finalistov mala pred porotou náročnú úlohu. Mladí milovníci literatúry obhajovali svoje videoprezentácie a dokazovali, že čítanie je pre nich nielen záľubou, ale aj nástrojom, ktorým dokážu inšpirovať svojich rovesníkov,” uvádza samospráva. Novej panovníčke gratuloval aj viceprimátor mesta Marcel Gibóda, vyzdvihol tiež nadšenie pre literatúru a prezentačný talent mladých Košičanov.

V tomto ročníku podujatie oživilo historicky prvé oceňovanie školských fanklubov. Za najkreatívnejší transparent a najhlasnejšie povzbudzovanie boli ocenení žiaci zo ZŠ sv. Košických mučeníkov na Čordákovej 50. „Tí prišli podporiť svoju finalistku Martinu Takáčovú a za svoju energiu si odniesli bezplatné zápisné do knižnice i špeciálny workshop so spisovateľkou Lenkou Šafranovou,” doplnilo mesto.


Zdroj: SITA.sk - Košice majú novú Kráľovnú detských čitateľov, prvýkrát oceňovali aj školské fankluby © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 