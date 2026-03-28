Sobota 28.3.2026
Meniny má Soňa
28. marca 2026
Bibiana otvorila novú interaktívnu výstavu AHOJ! Dunaj, rieku predstavuje ako kultúrne a prírodné dedičstvo
V Bibiane - medzinárodnom dome umenia pre deti v Bratislave otvorili novú interaktívnu výstavu AHOJ! Dunaj. Pre verejnosť je prístupná od 27.marca 2026, a to po dobu minimálne jedného roka. Ako uviedli z Bibiany, ...
28.3.2026 (SITA.sk) - V Bibiane - medzinárodnom dome umenia pre deti v Bratislave otvorili novú interaktívnu výstavu AHOJ! Dunaj. Pre verejnosť je prístupná od 27.marca 2026, a to po dobu minimálne jedného roka. Ako uviedli z Bibiany, názov výstavy AHOJ! Dunaj symbolicky odkazuje na známy námornícky pozdrav „Ahoj!“, výstava tak pozýva návštevníkov na dobrodružnú plavbu po Dunaji. Netradične sa začína na druhom poschodí a podobne ako rieka, aj ona symbolicky pokračuje smerom nadol.
Idea vznikla v Bibiane pred niekoľkými rokmi so zámerom priblížiť Dunaj ako jedinečné prírodné a kultúrne dedičstvo, ktoré je často nedocenené. „Vtedy sme si položili jednoduchú otázku – ako je možné, že počas viac ako 30 rokov existencie Bibiany sme ešte nepripravili výstavu o rieke, ktorú máme priamo pod oknami?“ uviedla autorka námetu Hana Ondrejičková.
Výstava predstavuje rieku jednak ako prírodný jav a jednak ako, slovami autorky námetu, „cestu, po ktorej kráčali dejiny – od rímskych čias, keď tvoril hranicu, až po súčasnosť, keď spája krajiny, národy a kultúry“. Návštevníci výstavy sa vyberú na symbolickú cestu pozdĺž toku rieky, spoznajú významné mestá, historické udalosti i každodenný život na rieke.
„Skutočný Dunaj nikdy neukáže hneď a zaraz všetko naraz. No na našej výstave nájdete kopy vecí pekne pokope: mlynárov aj rybárov, cisárov aj pisárov, vodníkov aj lodníkov, rytiera s drakom, koláč s makom, vyzy, džbány aj pelikány,“ vraví historik a autor scenára Ľubor Matejko. Dunaj je predstavený ako živý a dynamický priestor plný príbehov a poukazujúci na pestrosť Európy.
Výstava je interaktívna, takže malí i veľkí návštevníci si môžu vyskúšať napríklad viazanie lodných uzlov, prejsť simuláciou plavebnej komory či objavovať rôzne typy lodí. Zapojiť sa môžu aj do hier a úloh inšpirovaných životom na rieke. „Ak sa im podarí vyriešiť všetky hádanky, stanú sa hrdými držiteľmi Osvedčenia malého dunajského kapitána,“ priblížila dramaturgička výstavy Martina Pavlikánová.
V spolupráci so študentmi 1. a 2. ročníka Ateliéru vizuálnych efektov a herného dizajnu Filmovej a televíznej fakulty VŠMU pod vedením Ľudovíta Labíka, Vladimíra Mrkvicu a Silvestra Bučeka bola pripravená aj multimediálna miestnosť. Výstava je výnimočná aj spoluprácou so zahraničnými ambasádami a kultúrnymi inštitútmi. Na prvom poschodí, v Dunajskej galérii, budú postupne, prostredníctvom výstav a sprievodných podujatí, prezentované krajiny, ktorými Dunaj preteká.
„Aktuálne sa projekt začína Slovenskou dunajskou galériou, ktorá predstavuje výber diel slovenských výtvarníkov, ilustrátorov a tvorcov poštových známok s motívom rieky,” informovali z Bibiany. Výstava je určená najmä deťom vo veku od päť do dvanásť rokov, organizátori chcú ale osloviť aj rodiny, školské skupiny a širokú verejnosť. Projekt podporuje tvorivé myslenie, environmentálne povedomie a medzigeneračný dialóg, návštevníkom chce ponúknuť nový pohľad na Dunaj.
Inšpiráciu čerpá AHOJ! Dunaj aj z literárnych diel, napríklad z románu Lodivod dunajský od Julesa Verna či cestopisných postrehov Hansa Christiana Andersena. Ponúka prepojenie histórie, literatúry, umenia a zážitkového vzdelávania. Má tiež environmentálny rozmer, Dunaj je predstavený aj ako jedinečný ekosystém, ktorý je dôležitý pre zachovanie prírodného dedičstva. „Dunaj je koncentrovaný svet, kde sa voda sladká mieša s vodou slanou,“ poznamenal Matejko.
Dlhoročný spolupracovník Bibiany, profesor Ondrej Slivka so svojím synom Jurajom zastrešili výtvarno-priestorové riešenie výstavy. Podľa jeho slov im rieka „vlieva energiu do káblov aj žiaroviek, dáva nám slobodu pohybu”. „My v Bratislave pijeme to, čo pretečie Viedňou, a po chvíli to posielame ďalej na Budapešť,“ dodal.
V tvorivom tíme výstavy boli Hana Ondrejičková, ktorá pripravila námet, a Ľubor Matejko, ktorý vytvoril scenár. O výtvarno-priestorové riešenie sa postarali Ondrej Slivka a Juraj Slivka, ktorý je aj autorom technického riešenia a grafiky. Vizuálnu identitu mala na starosti Martina Vozárová, úpravu povestí o Dunaji Juraj Šebesta a dramaturgiu zas Martina Pavlikánová. Na výstave sa podieľala aj Filmová a televízna fakulta VŠMU a jej realizáciu zabezpečila spoločnosť DESTIN, a. s.
Vernisáž sa konala 26. marca za účasti ministerky kultúry Slovenskej republiky Martiny Šimkovičovej, ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (obaja nom. SNS), a tiež viacerých predstaviteľov diplomatického zboru a pozvaných hostí z kultúrnej obce. Envirorezort nad výstavou prevzal záštitu.
amotná ministerka kultúry na sociálnej sieti uviedla, že na vernisáži sa zúčastnili zástupcovia veľvyslanectiev Nemecka, Maďarska, Turecka, Rumunska, Talianska, Srbska, Brazílie, Bulharska, Grécka, Egypta, Japonska, Rakúska a Českej republiky. Vyzdvihla tiež koncept výstavy spájajúci vzdelávanie s umením, i to, že myslí najmä na deti a rodiny. Za veľký prínos považuje i to, že výstava je interaktívna a deti si môžu vyskúšať rôzne aktivity a objavovať. „Verím, že si z nej odnesú nielen zážitok, ale aj hlbší vzťah k prírode a nášmu kultúrnemu dedičstvu,” uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Bibiana otvorila novú interaktívnu výstavu AHOJ! Dunaj, rieku predstavuje ako kultúrne a prírodné dedičstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Pospíme si o hodinu menej. V noci sa mení čas, hodiny sa posunú dopredu
Pospíme si o hodinu menej. V noci sa mení čas, hodiny sa posunú dopredu