Lockdown je podľa ministra Naďa jedno z riešení, ako zabrániť úmrtiam na COVID-19

8.12.2020 -Je potrebné znížiť mobilitu na takú úroveň, ako to bolo či už na jar, alebo začiatkom jesene. Preto je potrebné hľadať riešenia a jedným z nich je aj lockdown. Pred utorkovým zasadnutím krízového štábu to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).Potvrdil, že 7. decembra na rokovaní vlády prebehla aj zásadná diskusia, pretože „čísla sú zlé“.„Ak necháme veci tak, ako sú, budeme mať zásadný problém. Dnes sme dosiahli kriticky vysoké hodnoty pacientov ležiacich s COVID-om v nemocniciach a ak to pôjde takto ďalej, tak presne v období pred Vianocami nám budú zásadným spôsobom umierať ľudia,“ zdôraznil Naď.Dodal, že sa obáva, že iná cesta ako zásadným spôsobom dostať ľudí do domovov, aby nevychádzali, asi nebude.Ak ľudia sami neobmedzia mobilitu, bude potrebný tvrdý lockdown. Pred rokovaním Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) to povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Zdôraznil, že ak sa teraz otvoria reštaurácie či posilňovne, „môžeme zavrieť nemocnice".„Sú tu stále ľudia, ktorí si neuvedomujú, že nejde o nič iné, ako o záchranu ľudských životov. Zdravotníci v nemocniciach sa snažia robiť všetko preto, aby zachránili ľudí, ktorí sa dostanú na pľúcne ventilácie alebo na kyslíkové lôžka. Ak ani toto nie je pre tých ľudí dostatočným mementom, aby boli spolupatriční, je to z ich strany absolútny hyenizmus,“ dodal Mikulec.