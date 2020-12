Koronavírus v Bratislave dvíha počty nových nakazených, primátor Vallo vyzval k zodpovednosti

Alarmujúce čísla

Prípady aj v zariadeniach pre seniorov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.12.2020 - Počty pozitívnych na ochorenie COVID-19 v Bratislave stúpajú, primátor Matúš Vallo vyzval na utorkovej tlačovej konferencii k zodpovednosti.„Vzhľadom na stúpajúce čísla nakazených v Bratislave je mojou zodpovednosťou vyzvať ľudí na to, aby boli pred sviatkami aj počas nich, zvlášť opatrní. Aby odložili kontakty s ľuďmi, ktoré nie sú v týchto dňoch nevyhnutné a aby sa pred plánovanými väčšími pracovnými, rodinnými, či priateľskými stretnutiami dali otestovať antigénovými testami,“ povedal Vallo.Od nástupu druhej vlny pandémie dáta ukazovali, že hlavné mesto je na tom v porovnaní s inými mestami dobre."V posledných dňoch nám čísla novo infikovaných, ale aj hospitalizovaných jednoznačne ukazujú, že aj v Bratislave sa situácia zhoršuje," upozorňuje magistrát.Incidencia, teda priemerný denný prírastok na 100-tisíc obyvateľov za posledný týždeň, stúpla zo 174 na 241 nových prípadov."Reprodukčné číslo v našom metropolitnom regióne je momentálne na hodnote 1,2 - 1,3. Toto sú alarmujúce čísla. Miera rastu epidemickej krivky sa pohybuje na 6 - 7,5 percenta denne, čo je ekvivalentom zdvojnásobenia pozitívnych prípadov každý 1 až každé 2 týždne," informuje hlavné mesto.“Pred tromi týždňami, sme upozornili, že situácia v zdravotníctve v Bratislavskom kraji je mimoriadne vážna. Žiaľ, ukázalo sa, že sme mali správne dáta a vývoj sme predvídali správne. V kraji je aktuálne najvyšší počet hospitalizovaných pacientov od vypuknutia pandémie,” doplnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.Vysoký nápor nových pacientov pociťujú nemocnice, ale aj zariadenia pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. "Ukazuje sa, že ani pri dodržaní najvyšších hygienických a bezpečnostných opatrení nedokážeme zabrániť tomu, aby sa vírus do týchto zariadení dostal. Napriek tomu, že zamestnancov testujeme nad rámec nariadení vlády každý týždeň, že testujeme klientov a máme obmedzené návštevy v týchto zariadeniach, v posledných dňoch sa v nich vyskytlo viacero pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19," informuje mesto."Všade tam, kde to je v našich silách, sme vyzvali na sprísnenie režimu. Vyzvali sme Starú tržnicu, kde prebieha lokálny vianočný trh, aby navýšila personál na kontrolu dodržiavania opatrení. Pretestovaní budú všetci predajcovia v stánkoch, v priestore pred Tržnicou bude zrušený gastro stánok," uviedlo mesto.Na vianočných trhoch na Tyršáku rovnako organizátor posilní bezpečnostnú službu, ktorá bude častejšie upozorňovať na dodržiavanie pravidiel.