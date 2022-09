Kráľ Karol III. a princ William navštívili ľudí čakajúcich v rade na rozlúčku s Alžbetou II., podávali si ruky a rozprávali sa

17.9.2022 (Webnoviny.sk) - Britský kráľ Karol III. a jeho syn William , princ z Walesu, sa v sobotu prišli pozrieť na ľudí čakajúcich v rade, aby sa mohli rozlúčiť so zosnulou kráľovnou Alžbetou II. Nečakaná návšteva na Albertovom nábreží pri Lambethskom paláci v Londýne sa okamžite stretla s jasotom prítomných. Kráľ aj princ si podávali ruky a zhovárali sa s čakajúcimi. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Rozlúčiť sa a vzdať hold kráľovnej pri jej rakve, ktorá je od stredy vystavená vo Westminsterskej sieni v parlamente, sa chcú stovky ľudí. Na konci niekoľkokilometrového radu každú hodinu pribudne podľa BBC zhruba 2 000 čakajúcich.Čakacia doba je podľa vládneho monitorovania zhruba 14 hodín, pričom ráno ju odhadovali ešte na 24 hodín. Rakva s panovníčkou bude vystavená do pondelka 6:30 miestneho času a rad pre novoprišelcov predtým zatvoria, ale zatiaľ nie je známe, kedy.Presný počet čakajúcich nie je známy a rovnako nie je ešte známe, koľko ľudí už k rakve prišlo. Podľa jedného z odhadov ešte pred umiestnením rakvy vo Westminsterskom paláci by sa takto s kráľovnou mohlo prísť rozlúčiť 350-tisíc ľudí.