Ombudsman odporúča Ukrajincom žijúcim pod ruskou okupáciou, aby z bezpečnostných dôvodov prijali ruské pasy

1.5.2023 (SITA.sk) - Ukrajinci žijúci pod ruskou okupáciou by mali z bezpečnostných dôvodov prijať ruské pasy, odporučil ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Ako uviedol pre ukrajinské médiá, je to rozhodnutie, ktoré im umožní prežiť. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Chápeme, že sa to deje pod tlakom, pod fyzickým tlakom. Takže si vezmite pas, prežite a počkajte, kým oslobodíme toto územie,“ vyjadril sa ombudsman.Občania, ktorí získajú ruský pas, podľa neho „budú môcť tento pas oficiálne opustiť a vrátiť sa do normálneho života“, keď Ukrajina získa späť svoje územia.Lubinec tiež uviedol, že dekrét, ktorý podpísal ruský prezident Vladimir Putin , o deportácii obyvateľov z dočasne okupovaných území Ukrajiny, ktorí nemajú ruské občianstvo, „nie je zameraný na deportácie Ukrajincov“, ale na „legalizáciu nútenej pasportizácie na územiach pod ruskou okupáciou“.Ombudsman predpokladá, že všetkých Ukrajincov, ktorí odmietnu ruský pas, zatknú. „Toto bude tvoriť samostatnú kategóriu civilných rukojemníkov, ktorých bude Ruská federácia držať v zajatí, buď uväznených na svojom území alebo na dočasne okupovanom území Ukrajiny“.