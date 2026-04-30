 24hod.sk    Zo zahraničia

30. apríla 2026

Kremeľ: Putin a Trump rokovali telefonicky o Iráne a Ukrajine


30.4.2026 (SITA.sk) - Podľa poradcu Kremľa Jurija Ušakova trval rozhovor viac ako 90 minút a prebehol v „otvorenom a vecnom duchu".


Ruský prezident Vladimir Putin v stredu telefonoval so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, pričom hlavnými témami boli konflikt na Blízkom východe a vojna na Ukrajine. Informoval o tom Kremeľ.

Podľa poradcu Kremľa Jurija Ušakova trval rozhovor viac ako 90 minút a prebehol v „otvorenom a vecnom duchu“. Osobitnú pozornosť lídri venovali situácii okolo Iránu a v oblasti Perzského zálivu.

Putin podľa Moskvy ocenil rozhodnutie USA predĺžiť prímerie s Iránom, ktoré by malo vytvoriť priestor pre rokovania a prispieť k stabilizácii situácie. Zároveň varoval pred „vážnymi dôsledkami“ prípadného obnovenia vojenských operácií zo strany USA a Izraela. Ruská strana deklarovala pripravenosť podporiť diplomatické riešenia konfliktu. Hovor sa uskutočnil z iniciatívy Moskvy, dodal Ušakov.

Trump po rozhovore uviedol, že išlo o „veľmi dobrý rozhovor“, pričom sa podľa neho viac sústredil na vojnu na Ukrajine než na Irán. Dodal, že Putina vyzval, aby najprv ukončil inváziu na Ukrajinu.

Diskusia sa dotkla aj situácie na fronte, kde podľa Kremľa ruské sily „udržiavajú strategickú iniciatívu“. „Vladimir Putin aj Donald Trump vyjadrili v podstate podobné hodnotenia správania kyjevského režimu na čele s (Volodymyrom) Zelenským, ktorý, podnecovaný a s podporou Európanov, presadzuje politiku predlžovania konfliktu.“

Putin zároveň navrhol dočasné prímerie počas osláv Dňa víťazstva 9. mája, ktoré si Rusko každoročne pripomína ako výročie porážky nacistického Nemecka. Trump údajne túto iniciatívu podporil. Vojna na Ukrajine, ktorá sa začala ruskou inváziou vo februári 2022, si vyžiadala tisíce obetí a spôsobila rozsiahle škody, pričom milióny ľudí museli opustiť svoje domovy.


Zdroj: SITA.sk - Kremeľ: Putin a Trump rokovali telefonicky o Iráne a Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-iránsky konflikt Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
