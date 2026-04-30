 Meniny má Anastázia
 Zo zahraničia

30. apríla 2026

Ropa na štvorročnom maxime, dlhodobá blokáda môže vojnu na Blízkom východe zmeniť na zamrznutý konflikt


Tagy: Blízky východ Ceny ropy Ropa ropa Brent Vojna na Blízkom východe

Kontrakt na referenčnú severomorskú ropu Brent s dodávkou v júni vzrástol o viac než sedem percent na 126,41 USD za barel. Svetové ceny ...



israel_lebanon_iran_war_69214 676x451 30.4.2026 (SITA.sk) - Kontrakt na referenčnú severomorskú ropu Brent s dodávkou v júni vzrástol o viac než sedem percent na 126,41 USD za barel.


Svetové ceny ropy vystúpili na štvorročné maximum potom, ako americký prezident Donald Trump v stredu oznámil prípravy na dlhodobú blokádu iránskych prístavov.

Kontrakt na referenčnú severomorskú ropu Brent s dodávkou v júni vzrástol o viac než sedem percent na 126,41 USD za barel, americká ropa WTI stúpla o 3,4 percenta na 110,31 USD.

Nekonečná blokáda


Podľa denníka The Wall Street Journal americký prezident v stredu nariadil bezpečnostným predstaviteľom pripraviť sa na dlhodobú blokádu iránskych prístavov, aby Teherán prinútil vzdať sa jadrového programu. Na stretnutí s predstaviteľmi najväčších amerických ropných firiem v Bielom dome zároveň upozornil, že blokáda môže trvať ešte mesiace.

Americké centrálne velenie CENTCOM oznámilo, že presmerovalo už 42. obchodnú loď pokúšajúcu sa porušiť blokádu. Máme tu „41 tankerov so 69 miliónmi barelov ropy, ktoré iránsky režim nemôže predať“, v hodnote viac než šesť miliárd dolárov, napísalo na platforme X.

Ponižujúce rokovania


Napätie rastie aj medzi USA a Nemeckom. Trump uviedol, že Washington zvažuje zníženie počtu vojakov v Nemecku v reakcii na jeho neochotu pripojiť sa k americkej vojne proti Iránu. V krajine je podľa odhadov 35‑ až 50‑tisíc amerických vojakov.

Nemecký kancelár Friedrich Merz tento týždeň ešte prilial olej do ohňa svojim vyhlásením. že Teherán Washington pri rokovaniach „ponižuje“.

Telefonát Putin - Trump


Ruský prezident Vladimir Putin v telefonáte varoval Trumpa pred obnovením útokov na Irán. Predĺženie prímeria označil za „správne“, ale upozornil na „nevyhnutné a mimoriadne škodlivé dôsledky“ pre región, ak by sa boje obnovili. Trump rozhovor označil za „veľmi dobrý“ a uviedol, že ruská pomoc pri ukončení konfliktu je podmienená skončením vojny na Ukrajine zo strany Moskvy.

Americký minister vojny Pete Hegseth v Kongrese povedal, že 60 dní konfliktu stálo USA zatiaľ menej než 25 miliárd dolárov. Odmietol tiež obavy z vyčerpania zásob kritickej munície a obvinil kritikov z „poskytovania propagandy našim nepriateľom“.

Libanon požaduje dodržiavanie prímeria


Libanonský prezident Joseph Aoun vyzval Izrael, aby pred začiatkom priamych rokovaní plne dodržal prímerie. Izraelské útoky zabili za posledné dva dni viac než 20 ľudí.

Izrael na území Libanonu bojuje s Hizballáhom, militantným hnutím podporovaným Teheránom, od začiatku marca. Šéf izraelskej armády Ejal Zamir varoval, že v prípade ohrozenia zaútočia na pozície hnutia severne od libanonskej rieky Lítání.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Ropa na štvorročnom maxime, dlhodobá blokáda môže vojnu na Blízkom východe zmeniť na zamrznutý konflikt

Tagy: Blízky východ Ceny ropy Ropa ropa Brent Vojna na Blízkom východe
