|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 30.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anastázia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. apríla 2026
Ropa na štvorročnom maxime, dlhodobá blokáda môže vojnu na Blízkom východe zmeniť na zamrznutý konflikt
Kontrakt na referenčnú severomorskú ropu Brent s dodávkou v júni vzrástol o viac než sedem percent na 126,41 USD za barel. Svetové ceny ...
Zdieľať
30.4.2026 (SITA.sk) - Kontrakt na referenčnú severomorskú ropu Brent s dodávkou v júni vzrástol o viac než sedem percent na 126,41 USD za barel.
Svetové ceny ropy vystúpili na štvorročné maximum potom, ako americký prezident Donald Trump v stredu oznámil prípravy na dlhodobú blokádu iránskych prístavov.
Kontrakt na referenčnú severomorskú ropu Brent s dodávkou v júni vzrástol o viac než sedem percent na 126,41 USD za barel, americká ropa WTI stúpla o 3,4 percenta na 110,31 USD.
Podľa denníka The Wall Street Journal americký prezident v stredu nariadil bezpečnostným predstaviteľom pripraviť sa na dlhodobú blokádu iránskych prístavov, aby Teherán prinútil vzdať sa jadrového programu. Na stretnutí s predstaviteľmi najväčších amerických ropných firiem v Bielom dome zároveň upozornil, že blokáda môže trvať ešte mesiace.
Americké centrálne velenie CENTCOM oznámilo, že presmerovalo už 42. obchodnú loď pokúšajúcu sa porušiť blokádu. Máme tu „41 tankerov so 69 miliónmi barelov ropy, ktoré iránsky režim nemôže predať", v hodnote viac než šesť miliárd dolárov, napísalo na platforme X.
Napätie rastie aj medzi USA a Nemeckom. Trump uviedol, že Washington zvažuje zníženie počtu vojakov v Nemecku v reakcii na jeho neochotu pripojiť sa k americkej vojne proti Iránu. V krajine je podľa odhadov 35‑ až 50‑tisíc amerických vojakov.
Nemecký kancelár Friedrich Merz tento týždeň ešte prilial olej do ohňa svojim vyhlásením. že Teherán Washington pri rokovaniach „ponižuje".
Ruský prezident Vladimir Putin v telefonáte varoval Trumpa pred obnovením útokov na Irán. Predĺženie prímeria označil za „správne", ale upozornil na „nevyhnutné a mimoriadne škodlivé dôsledky" pre región, ak by sa boje obnovili. Trump rozhovor označil za „veľmi dobrý" a uviedol, že ruská pomoc pri ukončení konfliktu je podmienená skončením vojny na Ukrajine zo strany Moskvy.
Americký minister vojny Pete Hegseth v Kongrese povedal, že 60 dní konfliktu stálo USA zatiaľ menej než 25 miliárd dolárov. Odmietol tiež obavy z vyčerpania zásob kritickej munície a obvinil kritikov z „poskytovania propagandy našim nepriateľom".
Libanonský prezident Joseph Aoun vyzval Izrael, aby pred začiatkom priamych rokovaní plne dodržal prímerie. Izraelské útoky zabili za posledné dva dni viac než 20 ľudí.
Izrael na území Libanonu bojuje s Hizballáhom, militantným hnutím podporovaným Teheránom, od začiatku marca. Šéf izraelskej armády Ejal Zamir varoval, že v prípade ohrozenia zaútočia na pozície hnutia severne od libanonskej rieky Lítání.
Svetové ceny ropy vystúpili na štvorročné maximum potom, ako americký prezident Donald Trump v stredu oznámil prípravy na dlhodobú blokádu iránskych prístavov.
Kontrakt na referenčnú severomorskú ropu Brent s dodávkou v júni vzrástol o viac než sedem percent na 126,41 USD za barel, americká ropa WTI stúpla o 3,4 percenta na 110,31 USD.
Nekonečná blokáda
Podľa denníka The Wall Street Journal americký prezident v stredu nariadil bezpečnostným predstaviteľom pripraviť sa na dlhodobú blokádu iránskych prístavov, aby Teherán prinútil vzdať sa jadrového programu. Na stretnutí s predstaviteľmi najväčších amerických ropných firiem v Bielom dome zároveň upozornil, že blokáda môže trvať ešte mesiace.
Americké centrálne velenie CENTCOM oznámilo, že presmerovalo už 42. obchodnú loď pokúšajúcu sa porušiť blokádu. Máme tu „41 tankerov so 69 miliónmi barelov ropy, ktoré iránsky režim nemôže predať“, v hodnote viac než šesť miliárd dolárov, napísalo na platforme X.
Ponižujúce rokovania
Napätie rastie aj medzi USA a Nemeckom. Trump uviedol, že Washington zvažuje zníženie počtu vojakov v Nemecku v reakcii na jeho neochotu pripojiť sa k americkej vojne proti Iránu. V krajine je podľa odhadov 35‑ až 50‑tisíc amerických vojakov.
Nemecký kancelár Friedrich Merz tento týždeň ešte prilial olej do ohňa svojim vyhlásením. že Teherán Washington pri rokovaniach „ponižuje“.
Telefonát Putin - Trump
Ruský prezident Vladimir Putin v telefonáte varoval Trumpa pred obnovením útokov na Irán. Predĺženie prímeria označil za „správne“, ale upozornil na „nevyhnutné a mimoriadne škodlivé dôsledky“ pre región, ak by sa boje obnovili. Trump rozhovor označil za „veľmi dobrý“ a uviedol, že ruská pomoc pri ukončení konfliktu je podmienená skončením vojny na Ukrajine zo strany Moskvy.
Americký minister vojny Pete Hegseth v Kongrese povedal, že 60 dní konfliktu stálo USA zatiaľ menej než 25 miliárd dolárov. Odmietol tiež obavy z vyčerpania zásob kritickej munície a obvinil kritikov z „poskytovania propagandy našim nepriateľom“.
Libanon požaduje dodržiavanie prímeria
Libanonský prezident Joseph Aoun vyzval Izrael, aby pred začiatkom priamych rokovaní plne dodržal prímerie. Izraelské útoky zabili za posledné dva dni viac než 20 ľudí.
Izrael na území Libanonu bojuje s Hizballáhom, militantným hnutím podporovaným Teheránom, od začiatku marca. Šéf izraelskej armády Ejal Zamir varoval, že v prípade ohrozenia zaútočia na pozície hnutia severne od libanonskej rieky Lítání.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ursula von der Leyenová: Vojna s Iránom stojí EÚ až 500 miliónov eur denne
Ursula von der Leyenová: Vojna s Iránom stojí EÚ až 500 miliónov eur denne
<< predchádzajúci článok
Kremeľ: Putin a Trump rokovali telefonicky o Iráne a Ukrajine
Kremeľ: Putin a Trump rokovali telefonicky o Iráne a Ukrajine