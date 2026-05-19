Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Krízový výbor WHO v utorok mimoriadne zasadne k epidémii eboly na africkom kontinente. Platí stav medzinárodnej zdravotnej pohotovosti
Podľa WHO sa situácia v KDR rýchlo zhoršuje a počet prípadov rastie. Svetová zdravotnícka organizácia ...
19.5.2026 (SITA.sk) - Podľa WHO sa situácia v KDR rýchlo zhoršuje a počet prípadov rastie.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok zvolala mimoriadne zasadnutie krízového výboru k epidémii eboly, ktorá vypukla v Konžskej demokratickej republike (KDR) a podľa odhadov si vyžiadala už 131 obetí. Nákaza sa medzitým rozšírila aj do susednej Ugandy.
„Mimoriadny výbor bol naplánovaný na dnešok,“ potvrdil pre AFP hovorca WHO. Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus už v nedeľu vyhlásil epidémiu za medzinárodnú núdzovú situáciu v oblasti zdravia.
„V nedeľu ráno som v súvislosti s epidémiou ochorenia ebola v Konžskej demokratickej republike a Ugande vyhlásil stav zdravotnej pohotovosti medzinárodného významu,“ povedal Ghebreyesus v utorok na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v Ženeve.
„Nerobilo sa mi to ľahko … Som hlboko znepokojený rozsahom a rýchlosťou epidémie,“ dodal.
Podľa WHO sa situácia v KDR rýchlo zhoršuje a počet prípadov rastie. Organizácia upozorňuje, že proti aktuálnemu kmeňu neexistuje vakcína ani špecifická liečba, čo komplikuje reakciu zdravotníkov v teréne.
Zdroj: SITA.sk - Krízový výbor WHO v utorok mimoriadne zasadne k epidémii eboly na africkom kontinente. Platí stav medzinárodnej zdravotnej pohotovosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/ebola-nahana-strach-pocet-obeti-sa-zvysuje/">Ebola naháňa strach, počet obetí sa zvyšuje
